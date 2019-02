Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Polizei ermittelt ...

++ Polizei ermittelt "Graffiti-Sprayer/Farbschmierer" - sieben Taten ++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Nachtrag Täterbeschreibung: Geldbörsen gestohlen ++

Lüneburg - Presse - 27.02.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbrecher stehlen Sparkasten

Zwischen dem 25.02.19, 13.00 Uhr, und dem 26.02.19, 10.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Straße Bilmer Straße ein. Die Täter entwendeten aus der Gaststätte unter anderen einen Sparkasten und einen Schlüssel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Melbeck - Einbruch in Schule

In der Nacht zum 27.02.19 sind unbekannte Täter in eine Schule in der Schützenstraße eingebrochen. Die Täter brachen mehrere Fenster auf und durchsuchten diverse Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Auch die Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Sachschadens steht bislang nicht fest, dürfte sich höchstwahrscheinlich jedoch auf mindestens mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - versuchter Einbruch in Wohnung

In einem Mehrfamilienhaus in der Alfred-Delp-Straße haben unbekannte Täter versucht in eine Wohnung einzubrechen. Die Täter schraubten und hebelten am 26.02.19, zwischen 18.15 und 21.30 Uhr, an der Wohnungstür, gelangten jedoch nicht in die Wohnung. Es entstand leichter Sachschaden an der Tür. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Lüneburg - versuchter Pkw-Aufbruch

Am 26.02.19, zwischen 11.00 und 13.45 Uhr, haben unbekannte Täter versucht einen Opel Corsa aufzubrechen, der im Brockwinkler Weg abgestellt war. An dem Opel entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Wendisch Evern - Zeugen nach Unfall mit Kind gesucht

Am 26.02.19, zwischen 07.30 und 07.40 Uhr, kam es an der K37, zwischen Wendisch Evern und Lüneburg zu einem Zusammenstoß zwischen dem VW Polo einer bislang unbekannten Fahrerin und einem 12-jährigen Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die VW-Fahrerin mit ihrem schwarzen Pkw die K40 aus Richtung Barendorf kommend befahren. Zeitgleich hatte der 12-Jährige mit seinem Mountainbike den Radweg parallel zur K37 in Richtung Lüneburg befahren. An der Einmündung der K37 war es zum Zusammenstoß gekommen. Die VW-Fahrerin ist nach ersten Erkenntnissen ausgestiegen und hat sich bei dem Jungen erkundigt, ob alles in Ordnung sei. Als er dies bejahte, war sie davongefahren. Der 12-Jährige wurde, wie sich später herausstellte, bei dem Unfall jedoch leicht verletzt und an dem Fahrrad entstand Sachschaden. Die VW-Fahrerin wurde von dem 12-Jährigen wie folgt beschrieben: - Ca. 25 Jahre alt, - 160 bis 170 cm groß, - schlank, - lange, dunkelblonde Haare, - bekleidet mit einer schwarzen Jacke und schwarzer Hose. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Die Polizei empfiehlt bei einem Unfall mit einem Kind oder Jugendlichen in jedem Fall die Polizei hinzuzuziehen. Insbesondere Kinder können häufig nicht oder nur schwer einschätzen, ob oder wie schwer sie tatsächlich verletzt sind bzw. was für Sachschäden entstanden sind, für die unter Umständen gehaftet würde.

Lüneburg - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein 40 Jahre alter Radfahrer ist am 26.02.19, gegen 14.25 Uhr, bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw Skoda leicht verletzt worden. Der 40-Jährige hatte den Gehweg der Horst-Nickel-Straße auf der linken Seite in Richtung Lübecker Straße befahren. Zeitgleich fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Skoda von dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Da Radfahrer und Pkw-Fahrerin einander scheinbar übersehen haben, kam es in Folge zu dem Unfall.

Lüneburg - Nachtrag Täterbeschreibung: Geldbörsen gestohlen

Mit einer Täterbeschreibung in Sachen der Geldbörsendiebstähle am 25.02.19 wendet sich die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit und sucht Zeugen. Am 25.02.19, zwischen 09.15 und 09.30 Uhr, wurde einer 76-Jährige die Geldbörse entwendet. Die Seniorin befand sich in einem Lebensmittelgeschäft in der Franz-Anker-Straße In Lüneburg beim Einkaufen und hatte ihre Handtasche, in der sich u.a. die Geldbörse befand, im Einkaufswagen abgelegt. Zwischen 11.00 und 12.15 Uhr, wurde auch einer 83-Jährigen die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Diese Seniorin kaufte im Tatzeitraum bei einem Lebensmitteldiscounter in der Wulf-Werum-Straße in Lüneburg ein.

In beiden Fälle agierte vermutlich der selbe Täter, der wie folgt beschrieben wird: - ca. 30-35 Jahre alt - ca. 170 cm groß - europäisch, eher südländische Erscheinung - schlank, eher sportlich - schwarze Jacke, schwarze Hose - schmales Gesicht - kurze dunkle Haare - gehörte zu einer Gruppe mehrerer Männer

In beiden Fällen wurden die älteren Frauen in ein Gespräch über dem Fettgehalt von Margarine und Äpfeln verwickelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Neu Darchau - Lebensgefährtin geschlagen - Polizei ermittelt

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 31-Jährigen nach einem Übergriff auf seine Lebensgefährtin in den frühen Abendstunden des 26.02.19 in der Elbuferstraße. Der 31-Jährige hatte gegen 18:45 Uhr die Frau während eines Streites geschlagen, so dass sie auf den Gehweg stürzte, prallte kippte auch der Kinderwagen der Frau um, so dass auch der Säugling im Kinderwagen leichte Verletzungen erlitt.

Dannenberg - Wegweisung nach "Häuslicher Gewalt"

Für sieben Tage aus der gemeinsamen Wohnung verwies die Polizei einen 25-Jährigen nach einer häuslichen Gewalt in den frühen Abendstunden des 26.02.19. Der junge Mann hatte gegen 18:30 Uhr im Rahmen eines Streites seine Lebensgefährtin mehrfach geschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Uelzen

Bad Bodenteich - Polizei ermittelt "Graffiti-Sprayer/Farbschmierer" - sieben Taten in Bodenteich

Nach diversen Schmierereien in den letzten Wochen im Flecken Bodenteich konnte die Polizei nach einem Hinweis einer Bürgerin am 22.02.19 einen 41-Jährigen nach frischer Tat im Rahmen der Fahndung zu Hause antreffen und überführen. Der bereits polizeilich bekannte Bodenteicher hatte in den Morgenstunden des 22.02. zwei Container (Altglas- und Altkleider) Am Waldbad mit schwarzer und silberner Farbe verunstaltet und war nach fotografieren seines "Werks" abgehauen. Die Beamten konnten den Bodenteicher mit farbverschmutzten Händen und Bekleidung zu Hause stellen. Parallel konnten die Beamten dem Mann insgesamt sechs weitere Taten u.a. an Technikhäusern der DB, Wänden, Schuppen, Mülleimern und Gebäudewänden anhand von Bildmaterial nachweisen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Bad Bevensen - Fußgängerin an "Überweg" erfasst

Leichte Verletzungen erlitt eine 39 Jahre alte Fußgängerin in den Morgenstunden des 27.02.19 in der Römstedter Straße. Ein 87 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daihatsu hatte gegen 08:00 Uhr die Frau im Bereich des dortigen Fußgängerüberwegs zu spät wahrgenommen und diese angefahren.

Ebstorf - trotz Fahrverbots am Steuer

Gegen einen 46 Jahre alten polnischen Staatsbürger ermittelt die Polizei nach einer Kontrolle in den Nachmittagsstunden des 26.02.19 in der Bahnhofstraße. Die Beamten hatten den 46-Jährigen gegen 16:00 Uhr am Steuer eines VW-Busses gestoppt. In der Folge stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein rechtskräftiges Fahrverbot vorlag. Die Polizei ermittelt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Bad Bodenteich - ohne Führerschein unterwegs

Eine 29 Jahre alte Fahrerin eines Pkw BMW stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 25.02.19 in der Bergstraße. Bei der Kontrolle der montenegrinischen Staatsbürgerin stellte sich gegen 11:45 Uhr heraus, dass diese keinen Führerschein besaß. Sie erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen - "aufgefahren" und weg

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Fahrer eines weißen Klein-Transporters nach einem Vorfall auf der Bundesstraße 4 im Bereich des Uhlenrings in den Abendstunden des 26.02.19. Der Transporter hatte gegen 20:45 Uhr unvermittelt stark abgebremst, so dass eine folgende 46 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Seat Ibiza ebenfalls stark abbremsen musste. Eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Beetle fuhr dadurch auf den Seat auf. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro. Hinweise zum Transporter-Fahrer nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Lüder/Wieren - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittags- und Abendstunden des 26.02.19 in der Bodenteicher Straße in Lüder und der Hauptstraße in Wieren. Dabei waren insgesamt 25 Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste, ein VW-Fahrer, wurde mit 87 km/h gemessen.

Jelmstorf - Brand an Auspuff nach technischen Defekt

Zu einem Brand am Auspuff eines Klein-Lkw Iveco aus Rumänien kam es in den Morgenstunden des 27.02.19 im Bereich der Bundesstraße 4 in Jelmstorf. Der Fahrer hatte das Feuer gegen 08:15 Uhr selbst gelöscht, so dass die alarmierte Feuerwehr und Polizei nicht mehr eingreifen mussten

