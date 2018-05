Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Polizei hat Motorradfahrer im ...

++ "Polizei hat Motorradfahrer im Visier" ++ Geschwindigkeits- und Technikkontrollen auf der B 195 im Amt Neuhaus ++ Kraftradkontrolltrupp der Polizeidirektion im Einsatz ++

Lüneburg - ++ "Polizei hat Motorradfahrer im Visier" ++ Geschwindigkeits- und Technikkontrollen auf der B 195 im Amt Neuhaus ++ Kraftradkontrolltrupp der Polizeidirektion im Einsatz ++ 67 Motorräder überprüft - drei Kräder stillgelegt ++

Landkreis Lüneburg/Amt Neuhaus

Insbesondere Motorradfahrer nahm die Polizei im Rahmen einer größeren Kontrolle im Verlauf des 19.07.18 im Amt Neuhaus ins Visier. Die Bundesstraße 195 im Amt Neuhaus (LK Lüneburg) ist seit Jahren bei Bikern aus dem gesamten Norddeutschen Raum ein beliebtes Ausflugsziel. Die Strecke ist dabei weiterhin in der Region eine Hauptunfallstrecke für Motorradfahrer mit erheblichen und tödlichen Verletzungen, so dass die Polizei insbesondere die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit und den technischem Zustand der Motorräder überprüfte. Neben Polizeikräften der hiesigen Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen war auch der Kraftradkontrolltrupp der Polizeidirektion im Einsatz, so dass an mehreren Stelle die Geschwindigkeit und in der Ortschaft Neuhaus der technische Zustand überprüft wurde.

Erfreulicherweise ertappten die Beamten im Verlauf der Kontrollen "nur" vier Geschwindigkeitssünder. Darüber hinaus wurden insgesamt 67 Motorräder kontrolliert, wovon 32 beanstandet wurden. Die technisch versierten Beamten mussten davon drei Motorräder aufgrund gravierender Mängel vor Ort stilllegen. Darüber hinaus wurden weitere Mängelmeldungen ausgestellt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weitere Kontrollmaßnahmen folgen ...

OTS: Polizeiinspektion Lüneburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59488.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg Pressestelle Kai Richter Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855 E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -