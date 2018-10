Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Pressemeldung der PI ...

++ Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 02.-03.10.2018 ++

Am Dienstag nachmittag, gegen 14.40 Uhr, kam es an der Kreuzung Willy-Brandt-Straße /Goethestraße zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen übersah eine 58-jährige Lüneburgerin mit ihrem PKW die Rotlicht zeigende Ampel und stieß anschließend mit einem aus der Goethestraße einbiegenden PKW einer 39-jährigen Lüneburgerin zusammen. Die Verursacherin und zwei Kleinkinder aus dem einbiegenden Pkw wurden leicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 14.000,- geschätzt.

Ein 32-jähriger polizeibekannter Ladendieb wurde nach dem Ansprechen durch einen Ladendetektiv in einem Kaufhaus in der Großen Bäckerstraße renitent und griff diesen an. Nachdem er ihm zunächst gegen den Kopf geschlagen hatte, biss er ihm im Verlaufe des folgenden Gerangels in den Unterarm, sodass es zu einer blutigen Verletzung kam. Der Ladendieb wurde anschließend nach richterlicher Entscheidung bis zur Schließung der Geschäfte in der Stadt in einer Gewahrsamzelle der Polizei untergebracht.

Sowohl drei Mal in Adendorf als auch weitere drei Mal im Bereich Neetze und Barendorf versuchte erneut ein falscher Polizeibeamter am Telefon ältere Mitmenschen hinters Licht zu führen und deren Wertgegenstände zu bekommen. Glücklicherweise fielen allen Betroffenen die bekannte Betrugsmasche auf, bevor es zu finanziellen Schädigungen kam.

Ein Unbekannter sorgte von Montag auf Dienstag im Arche Park, dem Wildpark in Ochtmissen, für einen hohen Schaden, indem er zunächst einen Gartenschlauch in ein Häuschen leitete und dieses flutete. Anschließend flutete er auf die gleiche Weise den dortigen Spielplatz.

Eine 61-jährige Radfahrerin aus Scharnebeck wurde in der Willy-Brandt-Straße beim Überqueren der Stresemannstraße von einer 79-jährigen Lüneburgerin übersehen, die ihrerseits von der Willy-Brandt-Straße in die Stresemannstraße abbog. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht.

Am Dienstag mittag gegen 12.00 Uhr kam es in Soderstorf, Im Westerfeld 21, zu einem Verkehrsunfall mit einer anschließenden Unfallflucht. Ein weißer Transporter der Sprinter-Klasse ist hier gegen einen gemauerten Müllcontainer gefahren und hat Schaden verursacht. Der Sprinter müsste erhebliche Schäden auf der rechten Fahrzeugseite haben. Ferner hatte das Fahrzeug bereits einen Altschaden vorne rechts am Stoßfänger. Der Transporter hatte keinerlei Beschriftung. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 04134/91790-0

Randalierend zogen vermutlich übermütige und alkoholisierte Jugendliche in der Nacht auf Mittwoch durch Bardowick. Es wurden diverse Gullideckel ausgehoben, Blumenkästen verwüstet, Fahrradständer verschoben und weitere hoch anspruchsvolle pubertierende Heldentaten vollbracht.

Brand eines Einfamilienhauses Am 02.10.2018, gegen 19.40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei informiert, dass im Stadtteil "Königsberg" ein Haus brennt. Die Flammen schlagen schon aus dem Dachstuhl. Personen waren nicht mehr im Haus, eine Person konnte sich unverletzt retten. Die Uelzener Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargrundstücke und auf ein Waldgebiet. Das Einfamilienhaus war nicht mehr zu retten, der Sachschaden wird auf Ca. 150 000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unbekannt, polizeiliche Ermittlungen dauern an.

Baumunfall mit Alkohol Am 03. Oktober gegen 03.45 Uhr befährt eine 19-jährige Wrestedterin mit ihrem Pkw die L254 in der Gemarkung Oetzen. Auf gerader Strecke gerät sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt an einem Straßenbaum zum Stehen. Dabei bricht die Baumkrone ab. Die Polizei stellt bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit einen Alkoholwert von ca. 1,2 Promille fest.

Das Polizeikommissariat Lüchow meldet bis auf den Großbrand in der Innenstadt, siehe gesonderte Pressemeldung, keine weiteren presserelevanten Ereignisse.

