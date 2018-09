Polizeiinspektion Lüneburg / + Pressemitteilung der PI ...

+ Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 07.09.-09.09.2018 +

Lüneburg - Schwere Brandstiftung an einem Mehrfamilienhaus

Am Sonntagmorgen gegen 03:45 Uhr wurde ein Brand eines Mehrfamilienhauses im Lüner Weg gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass zwei Hauseingangstüren gebrannt haben. Nur durch einen Zufall wurde der Hauseigentümer wach und konnte die Flammen fast selbständig löschen. Ermittlungen ergaben, dass beide Hauseingangstüren in Brand gesetzt worden sind. In den Focus der Ermittlungen geriet ein 30-jähriger Mann aus dem Landkreis Lüneburg der im weiteren Verlauf auch angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Die Ermittlungen dauern an. Es wird nachberichtet.

Lüneburg - Oktoberfest

Das Lüneburger Oktoberfest war an den beiden Wochenendabenden und-nächten gut besucht. Leider kam es auch zu einigen Körperverletzungsdelikten zwischen Jugendlichen, Heranwachsenden und Erwachsenen. In einem Fall konnten bei einem Beschuldigten auch Betäubungsmittel (Drogen) gefunden werden. Tatorte waren sowohl das Festzelt als auch das Festgelände. Übermäßiger Alkoholgenuss war auch ein immer mal wieder anfallender Einsatzanlass. Insgesamt betrachtet verliefen die ersten beiden Tage aus polizeilicher Sicht weniger einsatzintensiv als in den vergangenen Jahren.

Lüneburg - Flächenbrand im Wald beim Schießstand Hagen

Am Sonntag gegen 11:15 Uhr wird der Polizei eine Rauchentwicklung in der Nähe des Schießstandes Hagen mitgeteilt. Vor Ort kann festgestellt werden, dass auf einer Fläche von ca. 50 qm das Unterholz brannte. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Brandfläche befindet sich in der Nähe eines beliebten Lagerfeuerplatzes dort im Wald.

Lüchow-Dannenberg

Brandermittlung

Ereignisdatum: Fr., 07.09.2018 21:40 Ereignisort: 29439 Lüchow, OT Reetze Kurzsachverhalt: Zeugen stellen in einem alten, leerstehenden Schweinestall Feuerschein fest und alarmieren daraufhin die Feuerwehr. In dem alten Fachwerkgebäude war altes, abgelagertes Stroh auf bislang unbekannte Weise in Brand geraten. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand geringer Sachschaden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ereignisdatum: So., 02.09.2018 11:00 - So., 02.09.2018 22:30 Ereignisort: 29451 Dannenberg Kurzsachverhalt: Ein unbekannter Täter löste an zwei Reifen des Pkw der Geschädigten jeweils zwei Radmuttern. Der Pkw war zum Tatzeitpunkt auf einem Tankstellengelände abgestellt. Die Geschädigte hatte dieses vor Fahrtantritt festgestellt. Hinweise bitte an die Polizei Dannenberg.

Verkehrsunfallflucht

Ereignisdatum: Do., 06.09.2018 11:30 - Do., 06.09.2018 12:00 Ereignisort: 29456 Hitzacker (Elbe), Straße Lanke Kurzsachverhalt: Die Geschädigte hatte ihren Pkw im öffentlichen Verkehrsraum vor einer Arztpraxis geparkt. Eine Pkw-Führerin beschädigte den Pkw der Geschädigten beim Ausparken und gab sich zunächst gegenüber der Geschädigten als Verursacherin bekannt. Nachdem sie mit ihr das Fahrzeug der Geschädigten ansahen, sagte sie, es sei kein Schaden entstanden und entfernte sich vom Unfallort, ohne Personalien zu nennen. Tatsächlich ist jedoch ein Schaden von etwa 2.500 Euro entstanden. Die unbekannte Unfallverursacherin (ca. 60-70 Jahre alt) könnte einen grauen Suzuki mit DAN-Kennzeichen gefahren sein. Hinweise bitte an die Polizei Dannenberg.

Ladendiebstahl

Ereignisdatum: Sa., 08.09.2018 17:50 - Sa., 08.09.2018 18:00 Ereignisort: 19273 Neuhaus, Sumter Straße Kurzsachverhalt: Drei unbekannte Täter, zwei Männer eine Frau, entwendeten im Penny Markt in Neuhaus zurzeit noch unbekanntes Diebesgut. Hierbei war die asiatisch aussehende Frau die Diebin, die beiden Männer sicherten die Frau ab. Anschließend entfernten sie sich mit einem schwarzen Audi Avant (Zulassungsgebiet Schleswig-Holstein) vom Tatort. Fahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ.

PKW-Aufbrüche

Ereignisdatum: Sa. 08.09.2018, 22:00 - So. 09.09.2018, 09:00 Ereignisort: 29439 Lüchow, Berliner Straße, Humboldt Straße, Ackerstraße Kurzsachverhalt: In o.g. Tatzeitraum kam es zu insgesamt 3 PKW-Aufbrüchen, bei denen jeweils durch Einschlagen einer Seitenscheibe das mobile Navigationsgerät entwendet wurde. Etwaige Hinweise bitte an die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122 215.

Uelzen

Flucht unter Alkoholeinfluss

In Wieren am Bahnübergang übersieht am Samstagmorgen gegen 01.30 Uhr eine stark alkoholisierte Autofahrerin beim Rückwärtsfahren einen hinter ihr stehenden Pkw. Ohne auf den Unfall mit Sachschaden zu reagieren, flüchtet sie in starken Schlangenlinien in Richtung Hanstedt II und von da nach Rätzlingen. Als sie im Kreisverkehr von Stöcken fast noch einen Pkw touchiert kann sie von der Polizei gestellt werden. Nach einer Blutprobe und der Sicherstellung des Führerscheines darf die 45 jährige Frau aus dem Landkreis Uelzen nach Haus. Die Zahnprobe

Samstagmorgen gegen 03.30 Uhr geraten vor einer Gaststätte an der Gudesstraße ein 51-jähriger Uelzener und ein 44-jähriger Mann aus Bad Bevensen in ein Streitgespräch über Fußballvereine. Der Uelzener war mit der Meinung seines Gesprächspartners über einen Hamburger Zweitligisten nicht einverstanden und zerreißt ihm sein Poloshirt. Im Rahmen der Personalienfeststellung durch die Polizei kommt es zum Widerstand. Dabei verbeißt sich der Uelzener in die linke Hand der Polizeibeamtin. Trotz Gegenwehr lässt der "Beißer" nicht ab, so dass die Beamtin ihre behandschuhte Hand zwischen seinen Zähnen herausreißen muss. Der Polizistin wurde im Klinikum die Hand verbunden. Der alkoholisierte "Beißer" wurde nicht verletzt und über Zahnschmerzen klagte er ebenfalls nicht. Brandstiftung

Sonntagmorgen um 00.20 Uhr zündet ein 19-Jähriger aus Wolfenbüttel auf einer Wiese an der Hauenriede brennbare Gegenstände an, die in trockenem Laub an einem Baum liegen. Als der Brandstifter den Streifenwagen entdeckte, versuchte er nicht nur das Feuer zu löschen, sondern auch zu fliehen. Beides misslang. Die Brandstelle wurde von der Polizei gelöscht, den 19-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

