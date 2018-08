Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Rollstuhl entwendet ++ mit Pkw ...

++ Rollstuhl entwendet ++ mit Pkw überschlagen ++ Kinderwagen aus Carport gestohlen ++

Lüneburg - Lüneburg

Dahlenburg, OT Köstorf - Einbrecher erbeuten Schmuck

Bereits zwischen dem 24. und 29.08.18 sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Köstorf eingebrochen. Die Täter drangen in das Haus ein und entwendeten diversen Schmuck. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Lüneburg - Rollstuhl entwendet

Am 29.08.18, gegen 19.30 Uhr, hatte eine 57-Jährige ihren Rollstuhl vor einem Mehrfamilienhaus in der Hindenburgstraße abgestellt. Gegen 20.00 Uhr musste die 57-Jährige feststellen, dass unbekannte Täter den Rollstuhl entwendet hatten. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kinderwagen aus Carport gestohlen

Bereits am 27.08.18, zwischen 12.00 und 13.00 Uhr, wurde aus einem Carport in der Alfred-Trebchen-Straße ein schwarzer Zwillings-Kinderwagen, Buggy Mountain Urban Jungle, entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrrad gestohlen

Ein schwarz-weiß-grünes Mountainbike Bulls Wildtail, welches in der Nacht zum 30.08.18 an einen Baum in der Theodor-Haubach-Straße angeschlossen war, haben unbekannte Täter entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - versuchter Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in der Straße Am Sande haben unbekannte Täter versucht in der Nacht zum 30.08.18 einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Tür und ein Schloss, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - die Polizei kontrolliert

Am 29. und 30.08.18 wurden zum wiederholten Male diverse Personen im Stadtgebiet Lüneburg kontrolliert, die bereits in der Vergangenheit u.a. wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Diebstählen polizeilich in Erscheinung getreten sind. Im Rahmen der Kontrollen wurde ein Fahrrad sichergestellt, dessen Eigentumsverhältnisse hinreichend ungeklärt sind, sowie Betäubungsmittel.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen -

Uelzen

Molzen - mit Pkw überschlagen

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 26 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daihatsu in den Nachmittagsstunden des 30.08.18 auf der Kreisstraße 3. Der junge Mann hatte gegen 15:20 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle verloren, fuhr in den Seitenraum und überschlug sich auf einem angrenzenden Acker. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro. Der 26-Jährige wurde vorsorglich ins Klinikum nach Uelzen gebracht.

Uelzen - "Hasch' in der Tasch'" - Polizei stellte bei Fahrradkontrolle Drogen sicher - Polizeibeamte angegriffen

Einen 31 Jahre alten Uelzener mit seinem Fahrrad kontrollierte die Polizei in den späten Abendstunden des 30.08.18 am Ilmenauufer. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 22:00 Uhr stellten die Beamten Marihuana und Amphetamine fest und beschlagnahmten diese. Parallel leistete der Uelzener Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte leicht. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Wriedel, OT. Brockhöfe - unter Alkoholeinfluss unterwegs

Einen 21 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 31.08.18 in der Dorfstraße. Ein Alkoholtest ergab gegen 00:45 Uhr einen Wert von 0,96 Promille, so dass den jungen Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Fahrverbot erwartet.

Uelzen - Pkw zerkratzt

Den Lack eines Pkw Kia, der am 30.08.18, in der Zeit von ca. 09.05 bis 10.50 Uhr, in der Straße Im Neuen Felde abgestellt war, haben unbekannte Täter derart zerkratzt, dass Sachschäden von geschätzten 800 Euro entstanden sind. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

