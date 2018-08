Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Serien-Auffahrunfall - sieben ...

++ "Serien-Auffahrunfall" - sieben verletzte - extreme Staubentwicklung durch Mulcharbeiten ++ "historischer Traktor" gestohlen ++ Einbruch in Juweliergeschäft ++

Lüneburg - Presse - 30.08.2018 ++

Lüneburg

Lüneburg - Wer schlägt muss gehen! - 7 Tage weg gewiesen

Einen 38 Jahre alten Mann hat die Polizei am Nachmittag des 29.08.18 für eine Woche aus seiner Wohnung im Lüneburger Stadtteil Mittelfeld weg gewiesen. Es besteht der dringende Verdacht, dass der 38-Jährige seine 10 Jahre jüngere Ehefrau zunächst beleidigt und bedroht habe. Schließlich soll er der Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Rullstorf, OT. Boltersen - Fische aus Teich gestohlen

Aus einem privaten Fischteich in der Bahnhofstraße haben unbekannte Täter zwischen dem 23. und 26.08.18 ca. drei Dutzend Fische entwendet. Weitere Einzelheiten zu dem Diebstahl sind derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Lüneburg - Pkw zerkratzt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 29.08.18 den Lack eines VW derart zerkratzt, dass ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro entstand. Der VW hatte in der Nacht in einer Garage in der Straße Am Weißen Turm gestanden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Tür beschädigt - Tatverdächtige muss genäht werden

Am 29.08.18, gegen 22.40 Uhr, "klopfte" eine 39-jährige Bewohnerin einer Mehrfamilienhauses im Hans-Steffens-Weg bei einer 28 Jahre alten Hausbewohnerin so stark an deren Wohnungstür, dass die Glasscheibe der Tür beschädigt wurde. Die Scheibe zersprang, wodurch sich die 39-Jährige derart an der Hand verletzte, dass sie ihre Verletzung im Krankenhaus nähen lassen musste. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Lüneburg - Fußgängerin angefahren und verletzt - Radfahrerin flüchtet

Am 29.08.18, gegen 07.10 Uhr, ging eine 38-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg der Bleckeder Landstraße in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Straße Beim Holzberg wurde die plötzlich von einer unbekannten Fahrradfahrerin angefahren, die ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Radfahrerin schaute sich zwar noch kurz nach der Fußgängerin um, die bei dem Unfall leicht verletzt worden war, setzte ihre Fahrt dann jedoch fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

In der Straße Am Markt ist es am Nachmittag des 29.08.18 zu einem Zusammenstoß zwischen einem 30 Jahre alten Fahrradfahrer und dem VW einer 31-Jährigen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 30-Jährige vom Gehweg auf die Fahrbahn des dortigen verkehrsberuhigten Bereiches gefahren und dort gegen den VW gestoßen. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. An dem VW entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "Serien-Auffahrunfall" - sieben verletzte - extreme Staubentwicklung durch Mulcharbeiten

"Extreme Staubentwicklung" durch Mulcharbeiten - Zu einem Auffahrunfall mit diversen beteiligten Fahrzeugen und sieben verletzten Personen kam es in den Mittagsstunden des 29.08.18 auf der Bundesstraße 493 zwischen Loge und Woltersdorf. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein Landwirt auf einem angrenzenden neben der Bundesstraße liegenden Acker Mulcharbeiten durchgeführt. Aufgrund extremen Trockenheit kam zu starken Sichtbehinderungen auf der Bundesstraße, so dass eine Fahrerin eines Pkw Hyundai ihre Geschwindigkeit stark reduzieren musste, da sie keine Sicht mehr hatte. Eine dahinter fahrende 38 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Zafira erkannte ebenfalls die Situation und bremste ebenfalls. Der darauf folgende 18 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW Golf bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den Opel Zafira auf. Auch die hinter dem VW Golf fahrende 46 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda setzte zu einem Bremsmanöver an und fuhr leicht auf den VW Golf auf. Ein im Gegenverkehr befindlicher 40 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte an der Unfallstelle, so dass ein 78 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Corsa, der die Situation zu spät erkannte auf den VW Golf auffuhr, so dass dieser gegen den anderen Pkw VW Golf im Gegenverkehr geschoben wurde. Insgesamt erlitten sieben Fahrer/Insassen in den beteiligten Fahrzeugen leicht Verletzungen, so dass mehrere Rettungswagen im Einsatz waren. Lediglich der 78 Jahre alte Fahrer eines Opel Corsa sowie dessen 73 Jahre alte Beifahrerin wurden stationär im Klinikum Dannenberg aufgenommen. Für die Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste die Bundesstraße voll gesperrt werden, wobei bis auf den Opel Corsa alle Fahrzeuge eigenständig vom Unfallort weggefahren werden konnten. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro.

Dannenberg - Handtasche beim Einkauf liegengelassen - weg

Ihre Handtasche mit diversen Wertgegenständen vermisst eine 45 Jahre alte Dannenbergerin nach einem Einkauf in einem Supermarkt Adolfplatz in den Abendstunden des 29.08.18. Die Frau hatte gegen 21:00 Uhr ihre Handtasche in einem Einkaufswagen vergessen und hatte den Markt verlassen. Als die Frau wenig später zurückkehrte, war die Tasche verschwunden. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Bergen (Dumme) - Weidezaungerät gestohlen

Ein Weidezaungerät Agraro mit Autobatterie und Solarplatte stahlen Unbekannte in der Nacht zum 29.08.18 von einer Weide im Bereich Bergen (Dumme). Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Gusborn - Dieselaggregat aufgebrochen - Diesel abgezapft

Gut 600 Liter Dieselkraftstoff zapften Unbekannte im Zeitraum vom 24. bis 29.08.18 aus einer Beregnungsanlage auf einem Feld im Bereich des Ortsverbindungswegs Zadrau - Klein Gusborn ab. Die Täter hatten das Dieselaggregat aufgebrochen. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Juweliergeschäft - Täter erbeuten Ringe

Vermutlich zwei unbekannte Täter brachen in den Nachtstunden zum 30.08.18 in ein Juweliergeschäft in der Veerßer Straße ein. Die dunkelgekleideten Täter schlugen gegen 02:00 Uhr eine Schaufensterscheibe ein und griffen sich diverse Ringpaare aus der Auslage. Mit ihrer Beute verschwanden die Unbekannten. Ein Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Soltendieck, OT. Müssingen/Sachsen-Anhalt - "historischer Traktor" gestohlen - landw. Zugmaschine Traktor, Farbe rot, Hersteller Zetor (CSSR), EZ 1965

Nach einer landwirtschaftlichen Zugmaschine Traktor, Farbe rot, Hersteller Zetor (CSSR), aus dem Jahre 1965 fahndet aktuell die Polizei. Unbekannte hatten den Traktor bereits in der Nacht zum 24.08.18 von einem Acker südlich von Müssingen gestohlen. Spuren des Traktors konnten noch in Richtung Wiewohl/Landesgrenze in Richtung Sachsen-Anhalt festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

++ Bild des Traktors, Farbe rot, Hersteller Zetor (CSSR), EZ 1965, unter www.polizeipresse.de ++

Uelzen - Jugendliche/Heranwachsende geraten aneinander - Polizei ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung

Zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung mit mindestens neun beteiligten jugendlichen/heranwachsenden Personen kam es in den Nachmittagsstunden des 29.08.18 im Bereich des Herzogenplatzes. Passanten hatten gegen 17:20 Uhr der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet, so dass die Polizei gleich mit drei Streifenwagen vor Ort war. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten hatte sich die Auseinandersetzung bereits beruhigt, so dass die Beamten die Personalien aller neun beteiligten Jugendlichen/Heranwachsenden aus Uelzen und Bienenbüttel feststellen konnte. Bei den jungen Männer handelt es sich um fünf syrische (im Alter von 16, 17, 17, 18 und 19 Jahre) und vier irakische Staatsbürger (im Alter von 16, 19, 19 und 21 Jahren). Die weiteren Ermittlungen und Befragungen ergaben, dass die aktuelle Auseinandersetzung vermutlich Ausgangspunkt in einem Streit in den Mittagsstunden des 29.08.18 auf einem Schulgelände in der Wilhelm-Seedorf-Straße hatte. Der 19 Jahre alte syrische Staatsbürger wurde hier durch zwei andere Heranwachsende geschlagen und bedroht, so dass die Polizei alarmiert wurde. Als sich der 19-Jährige zusammen mit weiteren Begleitern in den Nachmittagsstunden am Herzogenplatz aufhielt, kam es zu einem Aufeinandertreffen mit den vermeintlichen Angreifern sowie weiteren Personen. In der Folge kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen, bei denen insgesamt fünf Personen leichte Blessuren erlitten. Die Polizei forderte vorsorglich einen Rettungswagen an. Gegen alle Beteiligten ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bad Bevensen - Zusammenstoß zwischen Rad-/Pedelecfahrern - bitte melden

Nach einem Zusammenstoß zweier Radfahrer in den Morgenstunden des 30.08.18 in der Lüneburger Straße sucht die Polizei einen der beiden Unfallbeteiligten und bittet diesen sich mit der Polizei Bevensen in Verbindung zu setzen. Eine 17 Jahre alte Fahrer eines Pedelec war gegen 06:45 Uhr vom Krummen Arm in Richtung Kirche unterwegs und kollidierte "Im Hagen"/ "Rathausstraße" mit einem querenden Radfahrer. Beide Beteiligten stürzten und entschuldigten sich gegenseitig, ohne die Personalien auszutauschen. Die Jugendliche bemerkte in der Folge ihre Verletzungen und musste das Klinikum in Uelzen aufsuchen. Der anderen Radfahrern (ca. 17 bis 20 Jahre, ca. 175cm groß, blond-braune Haare, schwarze Jacke) wird gebeten sich mit der Polizei Bad Bevensen in Verbindung zu setzen.

