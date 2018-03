Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Unfall gebaut - Fahrer hatte ...

++ Unfall gebaut - Fahrer hatte mehr als 3 Promille ++ "falscher Polizeibeamter" scheitert an Seniorin ++ Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuten Bargeld und Waffen ++

Lüneburg - Lüneburg

Lüneburg - Fahndung mit Foto des Täters nach Raubüberfall auf Tankstelle

Am 05.03.18, gegen 21.45 Uhr, hat ein unbekannter Täter eine Tankstelle in der Bleckeder Landstraße betreten und den Angestellten mit einer silberfarbenen Pistole bedroht. Der Täter steckte Bargeld und Zigaretten in eine Plastiktüte und flüchtete dann in unbekannte Richtung. Die bisherigen Ermittlungen haben noch nicht zur Identifizierung des Unbekannten geführt. Die Polizei veröffentlicht jetzt ein Foto, welches den Täter in der Tankstelle zeigt. Der Täter ist männlich, ca. 175 cm groß und war mit einem grauen Kapuzenpullover, schwarz/ grauer Jacke mit auffälligen hellen Reißverschlüssen und einer aufgesetzten Brusttasche (links) bekleidet.

Wer kennt eine Person, auf die die Beschreibung passt? Insbesondere ist von Interesse, wer eine Person kennt, die über eine solche Jacke mit den auffälligen hellen Reißverschlüssen und einer aufgesetzten Brusttasche verfügt. Wer hat am 05.03.2018 in der Nähe des Tatortes (Bleckeder Landstraße 35) Beobachtungen zu der Person gemacht ? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de herunter geladen werden. ++

Lüneburg - Unfall gebaut - Fahrer hatte mehr als 3 Promille

Am 22.03.18, gegen 15.55 Uhr, befuhr eine 49-Jährige mit ihrem BMW die Straße Am Wienebütteler Weg in Richtung Vögelsen. Zeitgleich befuhr ein 40-Jähriger mit seinem VW den Brockwinkler Weg und wollte nach rechts in die Straße Am Wienebütteler Weg einbiegen. Beim Abbiegen geriet der VW-Fahrer in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem BMW zusammen. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 2.000 Euro bei dem Verkehrsunfall. Nach dem Unfall fuhr der VW-Fahrer zunächst davon, erschien jedoch nahezu zeitgleich mit einer zur Unfallaufnahme eintreffenden Polizeistreife. Der VW-Fahrer stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein später auf der Wache durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,23 Promille. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Soderstorf, OT Schwindebeck - Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuten Bargeld und Waffen

Zwischen dem 21.03.18, 16.00 Uhr, und dem 22.03.18, 12.35 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Zur Schwindequelle eingebrochen. Die Täter betraten das Grundstück und stellten eine Leiter an das Haus, um eines der im Obergeschoss befindlichen Fenster aufzubrechen. Im Haus haben die Täter dann diverse verschlossene Behältnisse gewaltsam geöffnet. U.a. wurde ein Tresor aufgeflext und mehrere Schusswaffen, die zur Jagdausübung gebraucht wurden, sowie entsprechende Munition daraus entwendet. Auch mehrere hundert Euro Bargeld nahmen die Täter mit. Es ist anzunehmen, dass die Täter das Haus zuvor ausgekundschaftet haben und dabei gesehen wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215 oder -1991, entgegen.

Lüneburg - Reisetasche aus Pkw gestohlen

Aus einem Daimler, der am 22.03.18, in der Zeit von 09.00 bis 18.30 Uhr, unverschlossen auf einem Parkplatz in der Straße Bei der Lüner Mühle gestanden hat, haben unbekannte Täter eine Reisetasche entwendet, die offen im Pkw abgestellt war. Es entstand ein Schaden von geschätzten 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - "falscher Polizeibeamter" scheitert an Seniorin

Eine 94-jährige Adendorferin ist am 22.03.18 von einem Unbekannten angerufen wurden, der sich als Polizeibeamter ausgab. Die Seniorin wurde jedoch misstrauisch, als der Unbekannte sie nach Einzelheiten zu ihrem Hab und Gut befragen wollte. Statt Auskunft zu erteilen, beendete sie das Telefonat und sorgte dafür, dass die "richtige Polizei" von dem Sachverhalt Kenntnis erhielt.

Dahlenburg - nach Unfall auf Parkplatz geflüchtet

Am 23.03.18, in der Zeit von ca. 10.00 bis 10.30 Uhr, war auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in de Dannenberger Straße ein VW Golf abgestellt. In diesem Zeitraum stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den VW und verursachte einen Schaden von ca. 2.000 Euro. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/1611, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen -

Uelzen

Uelzen - geschlagen und getreten

Aus bislang nicht geklärtem Anlass hat ein 40-Jähriger zwei Männer im Alter von 33 und 48 jeweils ins Gesicht geschlagen und in den Rücken getreten. Der Vorfall ereignete sich am 22.03.18, zwischen 22.15 und 22.30 Uhr. Zuvor hatten die Männer zusammen mit einer 36-Jährigen Zeugin in einer Wohnung in der Straße Im Böh zusammen gesessen, als der 40-Jährige aus heiterem Himmel heraus aggressiv wurde. Der 33-Jährige erlitt durch den Faustschlag derart massives Nasenbluten, dass ein Rettungswagen hinzugerufen wurde, damit die Verletzung medizinisch versorgt werden konnte. Gegen den 40-Jährigen, der zu dem Vorfall bislang nicht befragt werden konnte, da er sich vor Eintreffen der Polizei bereits entfernt hatte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Suhlendorf - ohne Führerschein unterwegs - Fahrer begeht Unfallflucht

Der Polizei Bad Bodenteich ist es gelungen den 66 Jahre alten Fahrer eines Opel zu ermitteln, der am 23.03.18, gegen 09.15 Uhr, gegen den Opel einer 68-Jährigen gefahren und ihn beschädigt hat. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf ca. 2.000 Euro, doch zunächst fuhr der 66-Jährige davon. Ereignet hatte sich der Unfall vor einer Apotheke in der Straße Neumarkt. Bei Ermittlung des Unfallverursachers wurde außerdem festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Opel-Fahrer wurde ein verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

