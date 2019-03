Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Vögelsen - Zeugin gibt ...

++ Vögelsen - Zeugin gibt wertvollen Tipp - Polizei nimmt tatverdächtige Pkw-Diebe fest ++

Lüneburg - Vögelsen - Zeugin gibt wertvollen Tipp - Polizei nimmt tatverdächtige Pkw-Diebe fest

Der Diebstahl von mehr als einem halben Dutzend hochwertiger Pkw, die mit dem Keyless-Go System ausgestattet sind, haben Ermittler der Polizeiinspektion in den vergangenen Wochen beschäftigt. Einer 38-jährigen Zeugin ist es zu verdanken, dass Einsatzbeamte der Polizei in Lüneburg am 01.03.19, gegen 02.00 Uhr, drei tatverdächtige Männer aus Polen vorläufig festnehmen konnte. Die Zeugin hatte gegen 01.15 Uhr drei Personen beobachtet, die im Bereich Birkenweg/ Buchenweg "herumschleichen" sollten. In Folge kontrollierte eine eingesetzte Polizeistreife einen Opel, der mit drei Männern im Alter von 28, 34 und 37 Jahren aus Polen besetzt war. Schnell gelangten die Polizeibeamten zu der Erkenntnis, dass sie es höchstwahrscheinlich mit Tatverdächtigen zu tun haben, die im Begriff waren hochwertige, mit dem Keyless-Go System ausgestattete Pkw zu stehlen. Sie nahmen das Trio vorläufig fest und stellten den Pkw sicher. Mittlerweile liegen weitere Erkenntnisse vor, dass mindestens einer der vorläufig Festgenommenen für einen oder mehrere der genannten Diebstähle von hochwertigen Pkw als Täter in Frage kommt. Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafverfahren eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

