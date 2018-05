Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Wochenendpressemitteilung der PI ...

++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 04.-06.05.18++

Lüneburg

Verkehrsunfall/ Trunkenheitsfahrt

Am Freitag, den 4.5.2018, gg. 14:30 Uhr ist es im Bereich der Altstadt/ Lüneburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern (beide 51 Jahre) gekommen. Der alkoholisierte Fahrradfahrer befuhr verkehrswidrig die Einbahnstraße entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung und kollidierte mit der ihm entgegenkommenden Fahrradfahrerin. Beide Beteiligte sind verletzt worden. Bei dem Verursacher ist eine Blutprobe entnommen worden. Ein Atemalkoholwert konnte auf Grund der Verletzungen vor Ort nicht bestimmt werden.

Am 5.5.2018, gg. 07:00 Uhr führte die männliche Person (26 Jahre) einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum/ Lüneburg obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden hatte. Eine Blutprobe ist entnommen worden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Zudem ist ihm die Weiterfahrt untersagt worden.

Die jugendliche männliche - stark alkoholisierte - Person (17 Jahre alt) hat am Sonntag morgen den 06.05.2018, gg. 02:30 Uhr die Ostumgehung in Richtung Süden mit seinem Fahrrad befahren. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten hatte der Jugendliche die Ostumgehung bereits eigenständig verlassen - jedoch die falsche Ausfahrt genommen, da er in der komplett entgegengesetzten Richtung wohnhaft war. Der Jugendliche ist - zum Glück unverletzt - an einen Erziehungsberechtigten übergeben worden.

Bardowick - Am 5.5.2018, gg. 20:00 Uhr ist es in der Hamburger Landstraße in Bardowick zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Pkw-führer (54 Jahre) hatte auf Grund von körperlichen Mängeln in Folge einer Erkrankung die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Er kommt von der Fahrbahn ab, touchiert mehrere geparkte Fahrzeuge und kollidiert mit einem auf dem dortigen Gehweg fahrenden Kind (7 Jahre). Das Kind wird zum Glück nur leichtverletzt. Der Pkw- führer wird ins Klinikum Lüneburg verbracht.

Einbruchdiebstahl

Melbeck - In der Nacht vom 4.5. - 5.5.2018 haben unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu dem dortigen Rathaus-Neubau verschafft und die Räumlichkeiten durchwühlt. Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten. Täterhinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131/ 8306-2215 entgegen.

Vögelsen - Am 6.05.2018, gg. 02:00 Uhr ist es zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten im Bereich Vögelsen gekommen. Augenscheinlich sind die unbekannten Täter durch Anwohner gestört worden- diese flüchteten unerkannt vorm Tatort. Der Zigarettenautomat ist hierdurch jedoch zerstört worden. Täterhinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131/ 8306-2215 entgegen.

In dem Zeitraum vom 4.5. - 5.5.2018 ist es insgesamt zu vier Aufbrüchen von geparkten Pkw gekommen. Die Tatörtlichkeiten befinden sich im Innenstadtbereich (Ilmenaustraße, Baumstraße, Bleckeder Landstraße). Der unbekannte Täter hatte zuvor auf unbekannte Art und Weise die Beifahrer-Scheiben der Fahrzeuge zerstört und Gegenstände aus den Fahrzeugen erlangt. Täterhinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131/ 8306-2215 entgegen.

Körperverletzung

Embsen - Am Freitag, den 4.5.2018, gg. 22:30 Uhr ist es in der Asylbewerberunterkunft in Embsen zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach verbalen Streitigkeiten schlägt eine männliche Person (39 Jahre) einer weiteren männlichen Person (27 Jahre) mit der Faust ins Gesicht. Diese Person setzt sich in Begleitung von zwei weiteren männlichen Personen (42 Jahre) zur Wehr und schlägt mit einem Stuhlbein auf den vorherigen Aggressor ein. Ein Messer soll ebenfalls zum Einsatz gekommen sein. Jedoch werden keinerlei Schnitt-/ Stichverletzungen festgestellt. Gegen die Personen sind entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden. Eine medizinische Behandlung ist abgelehnt worden.

Zu einer weiteren Auseinandersetzung ist es am Samstag morgen, den 5.5.2018, gg. 00:30 Uhr im Bereich am Sande gekommen. Zwei augenscheinlich flüchtig bekannte Personen hatten sich hier verabredet. Nach einer Meinungsverschiedenheit zerrt der namentlich nicht bekannte Beschuldigte das Opfer (18 Jahre) zu Boden und schlägt mit einer weiteren hinzugekommenen, unbekannten Person auf das männliche Opfer ein. Als das Opfer die Polizei benachrichtigen wollte, wird dieses mit einem Messer bedroht. Das Opfer kann jedoch nach Hause flüchten und von hier die Polizei benachrichtigen. Ein Rettungswagen ist nicht benötigt worden.

Uelzen

Brand einer Gartenlaube:

Am Freitag gegen 22.15 Uhr wird in der Johnsburg in Uelzen der Brand einer Gartenlaube gemeldet. Für die Gartenlaube kam jede Hilfe zu spät, sie brannte vollständig nieder. Polizei und Feuerwehr sind mit mehreren Fahrzeugen vor Ort gewesen. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist noch unklar. Hinweise von Zeugen werden von der Polizei Uelzen unter 0581-9300 entgegengenommen.

Glück im Unglück:

Eine 41 Jahre alte Lüneburgerin hatte buchstäblich "Schwein gehabt". In der Nacht zu Samstag befährt sie gegen 01.40 Uhr mit ihrem BMW die Kreisstraße zwischen Schatensen und Wriedel. In Höhe einer leichten Linkskurve kommt sie nach rechts von der Fahrbahn ab, fährt zunächst auf dem Grünstreifen und prallt im weiteren Verlauf mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen eine Birke. Die Birke wird dabei gespalten und der PKW erleidet einen Totalschaden. Wie durch ein Wunder wird die Fahrerin lediglich am Fuß verletzt. Weiterhin wird festgestellt, dass die Fahrerin alkoholisiert gewesen ist. Ein durchgeführter Alcotest ergibt einen Wert von 1,6 Promille.

Trunkenheitsfahrt am Eschenkamp:

Durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin wird am Samstag gegen 14.11 Uhr ein PKW gemeldet, welcher auffallend langsam und in Schlangenlinien die Esterholzer Straße in Richtung Eschenkamp befuhr. Die Dame vermutet, dass der Fahrzeugführer betrunken sei. Der PKW ist mittlerweile in den Eschenkamp abgebogen und kann dort von der Polizei angetroffen werden. Der augenscheinlich stark alkoholisierte 51 Jahre alte Mann konnte gerade noch so aus dem Auto steigen. Ein auf der Wache durchgeführter Alcotest ergab einen stattlichen Wert von 2,91 Promille. Dem Herrn erwartet nun ein Strafverfahren und der Führerschein ist beschlagnahmt worden.

Rauchentwicklung in der Innenstadt:

Am Samstag gegen 14.45 Uhr melden Fußgänger eine Rauchentwicklung im Bereich der Hannemanschen Twiete in Uelzen. Sofort wird die Feuerwehr und die Polizei entsendet. Vor Ort wird durch die Feuerwehr kein Feuer festgestellt. Aufgrund der Sonneneinstrahlung ist es im Fallrohr einer Dachrinne zu einem Verdunstungsnebel gekommen.

Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis:

Am Samstag ist gegen 19.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Uelzen ein Rollerfahrer durch die Polizei kontrolliert worden. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der 51 Jahre alte Mann keine Fahrerlaubnis für den Roller besitzt und zudem noch unter dem Einfluss von Cannabis steht. Dem Mann ist die Weiterfahrt untersagt worden, weiterhin werden nun mehrere Straf-verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitagnachmittag wurde eine 43 jährige Lüchow-Dannenbergerin mit ihrem Pkw in Küsten kontrolliert, die mit ihrem Kind unterwegs war. Hierbei wurde bei der Frau eine Atemalkoholkonzentration von 2,14 Promille festgestellt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag ist es gegen 17:00 Uhr in Dannenberg im Lindenweg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Beim Ausparken touchiert der Unfallflüchtige mit seinem Pkw einen Audi A3. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg unter 05861/800790 entgegen.

Geschwindigkeitskontrolle

Am Freitag, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr wurde auf der Kreisstraße 1 in Zadrau eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei wurden 11 Verstöße geahndet. Zwei Fahrzeugführer erwartet ein Fahrverbot. Schnellster mit 100 km/h, bei erlaubten 50 km/h, war ein 51-jähriger Mann.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, gegen 20.00 Uhr, kam es in Neu Darchau, OT Klein Kühren, auf der Elbuferstraße, zu einem Unfall. Ein 69-jähriger PKW-Fahrer übersah, vermutlich durch die tiefstehende Sonne geblendet, einen 52-jährigen Radfahrer, der mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn stand. Der Fahrradfahrer wurde beim Zusammenprall schwer verletzt. Am Fahrrad und am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,00 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde beim PKW-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille.

Den PKW-Fahrer erwartet ein Strafverfahren. Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, um 08.54 Uhr, übersieht ein 53-jähriger Landwirt, im Bereich Lemgow, beim Verlassen seines Hofes einen vorbeifahrenden PKW. Mit der Frontladerschaufel stößt er gegen den PKW. Am PKW entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,00 Euro. Anschließend flüchtet der Landwirt mit einem Fahrrad vom Unfallort, kann aber später im Ort festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,09 Promille Alkohol. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

