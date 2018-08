Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Wochenendpressemitteilung der PI ...

++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 17.08.2018-19.08.2018 ++

Lüneburg - Leichte Verletzungen zog sich ein 23-jähriger Mann am Freitag gegen 14:30 Uhr zu, als er mit seinem Fahrrad auf der Dahlenburger Landstraße / Am Altenbrücker Ziegelhof entgegen der Fahrtrichtung eine Rotlicht zeigende Ampel überfuhr und dabei von einem Pkw erfasst wurde.

Lüneburg - Am frühen Samstagmorgen gerieten am Sande aus bislang ungeklärter Ursache ein 43-jähriger Mann und ein 25-jähriger Mann in einen Streit. Hierbei schlug der 43-jährige dem anderen mit einer Glasflasche ins Gesicht. Da der 43-jährige alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und er konnte im Anschluss bei der Polizei übernachten. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Lüneburg - Am Samstag, gegen 13:00 Uhr, kontrollierte die Polizei eine 71-jährige Frau, die mit ihrem Pkw die Artlenburger Landstraße entlangfuhr. Die Beamten stellten bei der Fahrzeugführerin eine Atemalkoholkonzentration von 1,48 Promille fest. Ihren Führerschein musste die Frau abgeben, ebenso eine Blutprobe. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Eine nicht zählbare Anzahl an Schutzengeln versammelte sich am Samstagabend gegen 19:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Harvey-Benjamin-Fuller-Straße. Hier kam es zu einem Unfall, bei denen sämtlichen Eltern das Blut in den Adern gefrieren dürfte. Nach Angaben von Augenzeugen wollte ein zweijähriges Kind ein heruntergefallenes Überraschungsei aufheben. Es lief hinter dem Ei her und bückte sich dann. Ein 62-jähriger Mann, der den Parkplatz mit seinem Pkw in Schrittgeschwindigkeit befuhr, übersah das Kind. Das Kind geriet unter den Pkw des Mannes und wurde überrollt. Nach ersten Erkenntnissen wurde es hierbei aber nur leicht verletzt, wird zur weiteren Beobachtung jedoch zunächst im Klinikum verbleiben.

Bardowick - In ein Haus im Heideweg brachen unbekannte am Samstag zwischen 20:00 Uhr und Mitternacht ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

Melbeck - Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Danziger Straße. Sie schlugen ein Kellerfenster ein und gelangten so ins Haus. Hier entwendeten sie vermutlich Bargeld.

Lüneburg - Der Kassenraum des Freibads Hagen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Lüchow-Dannenberg

Verkehrsunfallflucht Dannenberg: Ein 18jähriger Fahrzeugführer aus dem LK Ludwigslust befuhr am Freitag., 17.08.2018, gg. 13:55 Uhr, mit einem PKW Seat die Kreisstraße 1 von Groß Heide in Richtung Nebenstedt. Im Bereich einer Linkskurve sei ihm auf seiner Fahrbahn ein PKW VW Golf Plus entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß beider PKW zu vermeiden, sei der 18jährige dem entgegenkommenden PKW nach rechts ausgewichen und über eine Böschung hinab auf ein angrenzendes Feld gefahren. Der PKW Seat wurde hierbei beschädigt. Der PKW VW Golf Plus habe ohne anzuhalten seine Fahrt fortgesetzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dannenberg in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Beteiligten Clenze: Ein 22jähriger Fahrzeugführer befuhr am Freitagnachmittag, 17.08.2018, gg. 15:30 Uhr, mit einem PKW VW Golf die Landesstraße 261 von Clenze in Richtung Lüchow. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Seitenraum. Der PKW überschlug sich in der Folge mehrfach. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem PKW befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen in das Klinikum nach Dannenberg verbracht. Am PKW entstand Totalschaden.

Diebstahl eines Grabenräumers/Arbeitsgerätes von Baustelle Lüchow: Bisher unbekannte Täter begaben sich in dem Zeitraum von Freitag, 17.08.2018, gg. 14:00 Uhr bis Samstag, 18.08.2018, gg. 06:00 Uhr, nach Öffnen eines Bauzaunes auf das Baustellengelände des Lidl-Marktes in der Seerauer Straße in Lüchow. Von dem Gelände wurde ein ca. 250 KG schwerer Grabenräumer / Anbaugerät für einen Minibagger entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüchow in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer Hitzacker: Ein 14jähriger Radfahrer befuhr am Samstagnachmittag, 18.08.2018, gg. 15:45 Uhr, in Hitzacker die Straße Am Weinberg und beabsichtigte nach rechts in die Drawehnertorstraße abzubiegen. Hierbei fuhr der Jugendliche einen so großen Bogen, dass er mit dem entgegenkommenden PKW Nissan einer 44jährigen Fahrzeugführerin zusammenstieß. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Uelzen

Uelzen - Körperverletzungen Zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen kam es im Uelzener Stadtgebiet in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gegen 23:40 Uhr gerieten 2 männl. Personen mit einer 5-6köpfigen Personengruppe in Streit, woraus eine körperliche Auseinandersetzung resultierte. Gegen 01:40 Uhr kam es dann vor einem Lokal in der Gudesstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Personen. In der Folge kam das Opfer dieser Auseinandersetzung mit Freunden zurück und aus der Gruppe heraus wurde der vorherige Täter angegriffen.

Uelzen - Geschwindigkeitsmessung Im Bereich der Straße Neu Ripdorf wurde in Uelzen eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Tagesschnellster war ein 19jähriger mit seinem Leichtkraftrad, der innerhalb geschlossenen Ortschaften 41 km/h zu schnell unterwegs war.

Bienenbüttel - Verkehrsunfall Am Freitagabend, gegen 17:15 Uhr, kam es in Bienenbüttel zu einem Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten. 2 Kräder fuhren hintereinander auf einen Fußgängerüberweg zu. Als dort Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollten, bremste der eine Kradfahrer ab. Der zweite Kradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das erste Krad auf. Dadurch kam der vordere Kradfahrer zu Fall und verletzte auch den wartenden Fußgänger.

Uelzen - Stadtgebiet Aufgrund des Benutzens eines Mobiltelefons während der Fahrt, wurde ein Fahrradfahrer gegen 12:30 Uhr am Samstag in Uelzen angehalten und kontrolliert. Während der Personalienfeststellung nahmen die Beamten den deutlichen Geruch von Marihuana wahr. Auf Ansprache händigte der Radfahrer den Beamten dann einen Klemmleistenbeutel mit Marihuana aus.

