Polizeiinspektion Lüneburg / ++Wochenendpressemitteilung der PI ...

++Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 21.-23.09.2018++

Lüneburg

Verkehrsunfall/ Trunkenheitsfahrt

Reppenstedt - Am 22.09.2018, gg. 12:00 Uhr kam es in Reppenstedt, Lüneburger Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Die Fahrzeug-führerin (38Jahre) des Jeeps missachtete an der Einmündung die Vorfahrt eines Audi-fahrers (62 Jahre alt). Es kam zum Zusammenstoß. Der Beifahrer (32 Jahre alt) des Audi-fahrers wurde leicht verletzt. Die Verursacherin gab an, dass der Audi-fahrer den Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts betätigt hatte. Für diesen Verkehrsunfall werden von der Polizei Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter 04131/ 8306-2215 entgegen.

Einbruchdiebstahl

Lüneburg - Am Freitag, den 21.09.2018, gg. 22:15 Uhr versuchen mind. 3 unbekannte Täter in den Verkaufsraum der Mini-Golf-Anlage im Bereich des VFL-Platzes einzubrechen. Ein Eindringen gelingt jedoch nicht, da die Täter bei der Tatausführung durch Zeugen gestört werden. Hinweise nimmt die Polizei unter: 04131/ 8306-2215 auf.

Lüneburg - Am Sanstag, den 22.09.2018, gg. 16:30 - 20:30 Uhr wird in ein Einfamilienhaus im OT Ochtmissen durch bisher unbekannte Täter eingebrochen. Sämtliche Räumlichkeiten sind durchsucht worden. Die Täter haben Bargeld erlangt und konnten unerkannt vom Tatort flüchten.

Reppenstedt - Am Samstag, den 22.09.2018 , gg. 19:00 - 20:30 Uhr ist es in Reppenstedt zu einem weiteren Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Hier haben die unbekannten Täter Schmuck und Bargeld in bisher unbekannter Höhe entwendet.

Fahndungsmaßnahmen sind an beiden Tatorten negativ verlaufen.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter 04131/ 8306-2215 entgegen.

Körperverletzung

Lüneburg - Am Freitag, den 21.09.2018, gg. 23:30 Uhr kommt es im Bereich des Parkplatzes Hotel Seminaris zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 männlichen Personen, wobei der Beschuldigte (15 Jahre) das Opfer (52 Jahre) mit der Faust ins Gesicht schlägt. Das Opfer erleidet Schmerzen im Kopfbereich; weiterhin wird die Brille des Opfers beschädigt. Ein Rettungswagen wird nicht benötigt.

Lüneburg - Am Samstag, den 22.09.2018, gg. 01:00 Uhr kommt es im Bereich der Altstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Das männl. Opfer (29 Jahre) wollte einen Streit zwischen dem Beschuldigten (27 Jahre) und dessen Lebensgefährtin (25 Jahre) schlichten. Dabei schlägt der Beschuldigte das Opfer ins Gesicht und verletzt ihn dabei. Das Opfer wird mittels Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Gegen den Beschuldigten wir ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Brandermittlung

Lüneburg - Am Samstag, gg. 05:00 Uhr, wird der Beschuldigte (20 Jahre) dabei beobachtet, wie er zunächst einen Müllcontainer im Innenstadtbereich in Brand setzt. Hierbei werden insgesamt 3 Altpapiercontainer sowie 4 Hausmüllcontainer komplett zerstört. Gegen den Beschuldigten ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Lüneburg - Am Sonntag, den 23.09.2018, gg. 04:00 Uhr wird ein weiterer brennender Metallabfalleimer in der Lüneburger Innenstadt festgestellt. Zeitgleich wird ein Müllcontainer auf einem Innenhof in der Innenstadt entzündet. Durch die Feuerwehr Lüneburg können beide Brände abgelöscht werden. Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich sidn negativ verlaufen.

Reinstorf - Am Samstag, den 22.09.2018, gg. 01:30 Uhr kommt es während einer Feierlichkeit im Schützenhaus Reinstorf zu einer Rauchentwicklung. Vermutlich haben hier Zigarettenreste in einem abgestellten Müllbeutel gebrannt. Auf Grund der starken Rauchentwicklung werden zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum Lüneburg verbracht. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

Reppenstedt - Am Samstag, den 22.09.2018, gg. 14:40 Uhr wird auf bisher unbekannte Art und Weise eine doppelflüglige Tür einer 4x4 m großen Holzhütte auf dem dortigen Schulgelände in Brand gesetzt. Das Feuer ist durch die Freiwillige Feuerwehr abgelöscht worden. Die Höhe des Sachschadens ist bisher noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04131/8306-2215 entgegen.

Räuberischer Diebstahl

Lüneburg - Am Samstag, den 22.09.2018, gg. 02:30 Uhr konnten im Bereich Jüttgenmoor durch den Geschädigten (45 Jahre) vier männliche Personen bei einem Diebstahl von zwei Fahrrädern aus einem Gemeinschaftskeller beobachtet werden. Als der Geschädigte einen der Täter festhielt, wehrte sich dieser, so dass der Geschädigte hierbei leicht verletzt wird. Zwei Beschuldigte (beide 18 Jahre alt) können im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich mit den Fahrrädern angetroffen werden. Gegen die beiden Beschuldigten ist nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Zwei weitere Personen sind noch flüchtig. Hinweise nimmt die Polizei unter 04131/8306-2215 entgegen.

Lüchow

Trunkenheit im Straßenverkehr Am Freitagmittag wurde ein Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Uelzen auf der Kreisstraße 44, Gemarkung Warpke kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 2,31 Promille fest. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Trunkenheit im Straßenverkehr In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der männlicher Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Bergen/Dumme kontrolliert. Hierbei wurde deutliche Alkoholbeeinflussung von 1,79 Promille festgestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Fahren ohne Fahrerlaubnis In der Samstagnacht wurde in Hitzacker der Fahrzeugführer eines Pkw kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Person keinen Führerschein besitzt. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Nötigung In der Samstagnacht kam es in Lüchow während einer Taxifahrt zu einer Auseinandersetzung zwischen Taxifahrer und zwei alkoholisierten Fahrgästen. Nachdem einer der Fahrgäste sich im Innenraum übergab, sei es zum Streit bzgl. der Kosten bzw. Kostenregulierung gekommen. Es ist so weit gekommen, dass einer der Fahrgäste den Taxifahrer Schläge androhte. Weiter haben die Fahrgäste das Taxi verlassen, ohne die Fahrt zu bezahlen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Verkehrsunfallflucht Am Freitagnachmittag ist es zu zwei Verkehrsunfallfluchten gekommen. In Dannenberg wurde beim Ein- bzw. Ausparken ein Pkw beschädigt und im Bereich Waddeweitz wurde ein Zaun leicht beschädigt. Die Verursacher konnten ermittelt werden. Verkehrsunfallflucht Am Samstagnachmittag ist es in Lüchow, Theodor-Körner-Straße auf dem dortigen REWE-Parkplatz zu ein einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Beim Ein- bzw. Ausparken habe der Verursacher mit seinem Pkw einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen VW Golf beschädigt. Es wird gebeten, dass sich die Zeugen mit der Polizei Lüchow in Verbindung setzen. Uelzen

Auto rammt Hauswand und flüchtet

In der Nacht zu Samstag hat ein Bewohner aus der Gartenstraße gegen 02.00 Uhr ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen. Am Morgen stellt er dann Beschädigungen an seiner Hauswand fest, welche von einem PKW stammen müssen. Der verursachende PKW ist allerdings weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum PKW nimmt die Polizei Uelzen unter 0581-9300 entgegen.

Diebstahl in Schuhgeschäft

In einem Schuhgeschäft im Marktcenter in Uelzen ist es am Samstagvormittag zu einem Handydiebstahl gekommen. Eine Angestellte habe ihr Handy an der Kasse unter den Tresen gelegt, da sie den Vormittag erreichbar sein musste. Ein unbekannter Täter nutzte diese Gelegenheit und entwendete das Handy aus dem Geschäft. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter 0581-9300 entgegen.

Sachbeschädigung an PKW

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag um kurz nach 00.00 Uhr einen PKW in der Gartenstraße beschädigt. Der oder die Täter haben mit einem großen Betonbrocken die Heckscheibe eines Ford Fiesta eingeworfen und sind dann geflüchtet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Schwelbrand in der Zuckerfabrik

Aufgrund eines technischen Defekts ist es am Samstag gegen 21.20 Uhr zu einem Schwelbrand in der Trockenanlage der Zuckerfabrik gekommen. Mehrere Feuerwehren sind unverzüglich vor Ort gewesen, mussten aber nicht nennenswert eingreifen. Ein Gebäude-schaden sei nicht entstanden.

Renitenter Kneipenbesucher

In der Nacht zu Sonntag ist ein 21 Jähriger Mann aus Eritrea gegen 02.00 Uhr in einer Kneipe in der Dieterichsstraße negativ aufgefallen. Der alkoholisierte Mann hat Gläser auf die Straße geworfen und ging danach den Wirt an. Da er sich auch bei erscheinen der Polizei nicht beruhigen konnte, hat er die restliche Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen dürfen.

