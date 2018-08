Polizeiinspektion Neubrandenburg / 26-Jähriger fährt unter ...

26-Jähriger fährt unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein mit einer geklauten Simson

Friedland - Am 30.08.2018 gegen 14:25 Uhr waren Polizeibeamte in der Ortschaft Einhorst bei Friedland im Einsatz, um eine erkennungsdienstliche Behandlung bei einem 26-Jährigen durchzusetzen. Als die Beamten den Gesuchten nicht antreffen konnten, führten sie Ermittlungen im unmittelbaren Umfeld durch. Dabei wurde bekannt, dass der 26-Jährige kurze Zeit zuvor fahrend auf einem Moped mit einem schwarzen Helm in Richtung Glienke gesehen wurde. Die Beamten folgten diesem Hinweis und konnten auf der B197 in Richtung Anklam fahrend, Höhe Glienke einen Mopedfahrer mit einem schwarzen Helm feststellen. Nachdem der 26-Jährige mit der Polizei Sichtkontakt aufnahm, fuhr er auf die linksseitig gelegene Ackerfläche und flüchtete noch ca. 500 Meter vor den Beamten. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnte der Mopedfahrer auf dem Acker durch die Beamten gestoppt werden. Bei der Kontrolle wurde bekannt, dass der 26-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und zudem das Fahrzeug unter Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln geführt hat. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass die von ihm genutzte schwarz/rote Simson S50 zur Fahndung ausgeschrieben war. Das besagte Moped wurde am 24.08.2018 in der Ihlenfelder Vorstadt in Neubrandenburg entwendet. Da der 26-Jährige die Polizeibeamten während der polizeilichen Maßnahmen mehrfach beleidigte, muss er sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung verantworten.

OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108770 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108770.rss2

Rückfragen bitte an:

Diana Mehlberg Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5007 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE