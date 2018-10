Polizeiinspektion Neubrandenburg / Diebstahl von sechs ...

Diebstahl von sechs "Gullideckeln"

Neustrelitz - In der Zeit vom 27.09.2018 zum 11.10.2018 wurden von einem Firmengelände in der Adolf-Friedrich-Straße in Neustrelitz insgesamt sechs Schachtabdeckungen entwendet. Bislang unbekannte Täter haben sich auf das zum Teil umfriedete Gelände begeben und die "Gullideckel" entwendet. Bei den Schachtabdeckungen handelt es sich um 5 graue Betonplatten und einer braunen Stahlabdeckung mit einem jeweiligen Durchmesser von 70 cm. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, richten diese bitte an die Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224.

