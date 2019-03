Polizeiinspektion Neubrandenburg / Drei Einbrüche in Kittendorf, ...

Drei Einbrüche in Kittendorf, Wendorf und Kargow

LK MSE - In der Nacht vom 12.03.2019 zum 13.03.2019 ist es zu drei Einbrüchen im Landkreis MSE gekommen. Die drei angegriffenen Gebäude liegen in örtlicher Nähe zueinander, so dass die Polizei einen möglichen Zusammenhang der Straftaten prüft.

1. Bislang unbekannte Täter sind gewaltsam in das Kinderschloss in Wendorf eingebrochen und haben sämtliche Räumlichkeiten und das Mobiliar in den Räumen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden knapp 100 Euro Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird zudem auf ca. 500 Euro geschätzt

2. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu dem Schloss in der Dorfstraße in Kittendorf verschafft, welches als Hotel genutzt wird. Derzeit werden in dem Hotel sechs Hotelgäste beherbergt. Die Täter haben die Rezeption sowie einen weiteren Raum durchsucht und dabei auch Schränke gewaltsam aufgebrochen. Die Täter entwendeten eine geringe (derzeit noch unbekannte) Menge Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

3. Bislang unbekannte Täter sind gewaltsam in eine Schule in der Federower Straße in Kargow eingebrochen und haben die Türen zu diversen Räumlichkeiten aufgebrochen und dann sämtliches Mobiliar durchsucht. Dabei sind die Täter mit brachialer Gewalt vorgegangen und haben so erheblichen Sachschaden verursacht. Derzeit können noch keine Angaben zum Stehl- oder Sachschaden gemacht werden.

In den genannten Fällen waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Tatortnähe auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte an die Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108770 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108770.rss2

Rückfragen bitte an:

Diana Mehlberg Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5007 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE