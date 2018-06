Polizeiinspektion Neubrandenburg / Einbruch in ein ...

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neubrandenburg

Neubrandenburg - In der Zeit vom 06.06.2018 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Robinienstraße in 17033 Neubrandenburg.

Während der Abwesenheit der Hauseigentümerin verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt in das Haus. In der weiteren Folge durchsuchten die Täter sämtliche Schränke und Behältnisse im Erd- und Obergeschoss. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde ein Notebook der Marke Medion, ein Notebook der Marke Packard Bell sowie Parfüm entwendet. Der Stehlgutschaden beträgt 1.000EUR.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung am Tatort.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wer verdächtige Personen im Bereich des Wohngebietes auf dem Lindenberg Süd, insbesondere in der Robinienstraße bemerkt hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395- 5582 5224 zu melden.

