Polizeiinspektion Neubrandenburg / Einbruch in eine Fahrschule ...

Einbruch in eine Fahrschule in Neubrandenburg

Neubrandenburg - In der Zeit vom 04.10.2018 18:15 Uhr bis 05.10.2018 13:45 Uhr kam es in der Rostocker Straße in Neubrandenburg zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Fahrschule.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen die Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten einen Beamer, zwei Laptops, einen Drucker sowie eine kleine rote Geldkassette mit 65,-EUR Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2.500,-EUR.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0395- 5582 5224 an die Polizei in Neubrandenburg zu wenden.

OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108770 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108770.rss2

Rückfragen bitte an:

Kathrin Jähner Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5003 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE