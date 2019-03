Polizeiinspektion Neubrandenburg / Einbruch in einen ...

Einbruch in einen Landwirtschaftsbetrieb

Bütow - In der Zeit vom 19.03.2019 22:30 Uhr bis 20.03.2019 05:30 Uhr ist es in der Ortschaft 17209 Bütow zu einem Einbruch in einen Landwirtschaftsbetrieb gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf das Firmengelände begeben und in der weiteren Folge drei Traktoren aufgebrochen. Aus diesen entwendeten die Täter jeweils eine GPS-Antenne. Weiter wurden aus den Traktoren zwei Displays und eine Anhängerkupplung entwendet. Der entstandene Schaden wird gegenwärtig auf ca. 30.000EUR geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 039931-848 224 zu melden.

