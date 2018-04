Polizeiinspektion Neubrandenburg / Ergebnisse einer ...

Ergebnisse einer Großkontrolle auf der BAB20

Altentreptow - Am 26.04.2018 in der Zeit von 10:00-14:00 Uhr führte das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Altentreptow eine Verkehrskontrolle im Rahmen der Verkehrsüberwachung auf den Bundesautobahnen durch. Neben den Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow beteiligten sich fünf polnische Beamte der KWP Szczecin, Kräfte des Hauptzollamtes Stralsund, der Bundespolizei Pasewalk, das Feldjägerdienstkommando Neubrandenburg, der Autobahnmeisterei Glienke sowie Kräfte des Bundesamtes für Güterverkehr an der Großkontrolle auf der BAB20, auf dem Parkplatz Ravensmühle in Fahrtrichtung Stettin. Die Kollegen des THW unterstützten zudem mit ihrer Ausbildungsmaßname zum Aufbau von Verpflegungspunkten. Insgesamt waren 64 Beamte im Einsatz, um schwerpunktmäßig den gewerblichen Personen- und Güterverkehr sowie den Fernreisverkehr zu überprüfen.

Im Bereich der Schwerlastkontrollen kontrollierten die Beamten acht Lastkraftwagen und stellten dabei sieben Verstöße, wie z.B. wegen Versto0es gegen die Lenk- und Ruhezeiten, falscher Bereifung und fehlerhafter Ladungssicherung fest. In zwei Fällen musste die Weiterfahrt sogar untersagt werden.

Des Weiteren führten die Beamten eine Geschwindigkeitskontrolle, sowie eine Kontrolle mit dem Schwerpunkt "Überholen" durch. Hierbei wurden 13 Geschwindigkeitsverstöße sowie 31 Verstöße gegen das Überholverbot (mit Videobeweis) festgestellt.

OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108770 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108770.rss2

Rückfragen bitte an:

Diana Mehlberg Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5007 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -