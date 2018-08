Polizeiinspektion Neubrandenburg / Polizeibekannter 22-Jähriger ...

Polizeibekannter 22-Jähriger nach erneutem Diebstahl festgenommen

Demmin - Am 20.08.2018 um 12:36 Uhr erhielten die Beamten des Polizeihauptrevieres Demmin die Information, dass es im Bereich der Hopfenstraße soeben zu einem Diebstahl gekommen ist und der Täter geflüchtet ist. Ein Zeuge soll aber die Verfolgung aufgenommen haben. Nach Angaben des Zeugen, ist die flüchtende Person mit einem schwarzen T-Shirt und einer Militärhose bekleidet und von großer Statur. Um 12:41 Uhr waren die Beamten vor Ort und haben mit der Nahbereichsfahndung begonnen. Dabei waren die Beamten ständig im telefonischen Kontakt mit dem nacheilenden Zeugen. So ist es den Demminer Beamten gelungen, die flüchtende Person in der Friesenstraße an der Einmündung zur Jägerstraße zu stoppen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 22-jährigen Demminer handelt, der polizeibekannt und wegen diverser Diebstahlsdelikte vorbestraft ist. Zuletzt wurde der 22-Jährige im Februar 2018 zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, welche aber unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Nach dem bisherigen Kenntnisstand hat der 22-Jährige widerrechtlich ein Schulgebäude in der Waldstraße betreten und dann aus der Handtasche einer Lehrerin Bargeld entwendet. Zu diesem Zeitpunkt befand sich kein Schüler in dem Klassenraum, da alle Kinder auf Grund der Pausenzeit auf dem Schulhof spielten. Die Lehrerin kam zufällig in den Klassenraum und erwischte den Tatverdächtigen auf frischer Tat. Er gab auf Nachfrage einen falschen Namen und eine ausgedachte Begründung für sein Erscheinen an und flüchtete kurze Zeit später, als die Lehrerin mit dem Betroffenen zum Direktor gehen wollte. Der herbeigerufene Hausmeister nahm unverzüglich die Verfolgung auf, rief die Polizei an und gab den Beamten während der Verfolgung den aktuellen Standort durch. An dieser Stelle bedanken wir uns schon jetzt bei dem couragierten Einsatz des Zeugen.

Nach dem hiesigen Vorfall wurde der 22-Jährige vorläufig festgenommen. Als er in das polizeiliche Gewahrsam gebracht werden sollte, leistete der 22-Jährige aktiven Widerstand. Er schlug mit Armen und Beinen wild um sich, so dass eine Beamtin leicht am Arm verletzt wurde. Sie konnte ihren Dienst aber fortsetzen. Somit muss sich der Tatverdächtige wegen des Diebstahls und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wird der Tatverdächtige am heutigen Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt.

