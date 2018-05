Polizeiinspektion Neubrandenburg / Polnischer LKW-Fahrer mit ...

Polnischer LKW-Fahrer mit 2,02 Promille festgestellt

Stavenhagen - Am 14.05.2018 gegen 10:00 Uhr wurde der Polizei telefonisch mitgeteilt, dass auf der B104 in Fahrtrichtung Stavenhagen ein Lastkraftwagen in Schlangenlinien fährt. Die Beamten des Polizeireviers Malchin konnten den besagten Lastkraftwagen in Stavenhagen stoppen und den 58-jährigen polnischen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei dem Atemalkoholtest wurde ein Wert von 2,02 Promille angezeigt. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt sowie eine Strafanzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr erstattet.

An dieser Stelle möchte sich die Polizei ausdrücklich bei der aufmerksamen Hinweisgeberin bedanken! Durch ihre sofortige Information an die Polizei konnte der LKW-Fahrer unverzüglich aus dem Verkehr gezogen werden.

