Polizeiinspektion Neubrandenburg / Pressemitteilung zum ...

Pressemitteilung zum Polizeieinsatz am 1.Mai 2018 in Neubrandenburg

Neubrandenburg - Am 01.05.2018 führte die Polizeiinspektion Neubrandenburg einen Polizeieinsatz mit 160 eigenen und unterstellten Kräften anlässlich mehrerer angemeldeter Veranstaltungen im Stadtgebiet von Neubrandenburg durch.

Im Kulturpark fand in der Zeit von 10:00-16:00 Uhr das traditionelle Demokratiefest zum "Tag der Arbeit" des DGB statt. An der Veranstaltung haben ca. 1000 Personen teilgenommen.

Auf dem Markplatz wurde durch die AfD in der Zeit von 10:00 - 15:00 Uhr eine Veranstaltung unter dem Motto "Mai-Veranstaltung mit Volksfestcharakter" durchgeführt, an welcher ca. 200 Personen teilgenommen haben. Hierbei ist es zu lautstarken Gegenprotesten durch zwei angemeldete Mahnwachen gekommen: An der Mahnwache "Rote Jugend voran" an der Ecke Stargarder Straße/Turmstraße haben ca. 10 Personen teilgenommen. An der Mahnwache zum Thema Feminismus, Antirassismus, Antinationalismus und Lohnarbeit in der Treptower Straße/Markplatz/gegenüber der Marienapotheke waren ca. 30 Personen vor Ort. Zu einer Störung der Veranstaltung auf dem Markplatz ist es zu keiner Zeit gekommen.

Des Weiteren gab es zwei Anmeldungen für Aufzüge am 01. Mai 2018 in Neubrandenburg. Der erste Aufzug mit Kundgebungen der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands mit ca. 30 Teilnehmern ist um 11:00 Uhr am Rathaus gestartet und durch die Innenstadt zum Sportgymnasium gegangen. Der zweite Aufzug unter dem Motto "AfD demaskieren" mit ca. 170 Teilnehmern ist um 12:00 Uhr vom Bahnhof gestartet und durch das Jahnviertel in Richtung Innenstadt gegangen. Dabei musste die Rostocker Straße stadtauswärts für neun Minuten für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Dadurch ist es kurzeitig zu Stauerscheinungen gekommen, welche sich durch verkehrsregelnde Maßnahmen schnell wieder aufgelöst hatten. In der Stargarder Straße wurde von einer bislang unbekannten Person aus dem Aufzug heraus ein Nebeltopf geworfen. Dabei wurde niemand verletzt. Die Endkundgebung des Aufzuges fand auf der Turmstraße/Ecke Stargarder Straße statt und wurde um 14:00 Uhr beendet.

Alle durchgeführten Veranstaltungen verliefen störungsfrei und wurden ohne besondere Vorkommnisse beendet.

OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108770 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108770.rss2

Rückfragen bitte an:

Diana Mehlberg Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5007 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE