Polizeiinspektion Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit einem Schulbus

Verkehrsunfall mit einem Schulbus

Helpt - Am 17.10.2018 um 07:25 Uhr kam es zwischen Helpt und der L281 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Auf der schmalen Straße in Richtung Pasenow musste der 48-jährige Fahrer eines Schulbusses auf Grund von Gegenverkehr an einer Bergkuppe stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW zu vermeiden. Dabei fiel ein 12-jähriges Kind von seinem Sitzplatz in den Mittelgang des Busses und verletzte sich an der Schulter. Der verletzte Junge wurde zu weiteren Untersuchungen in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Die 22 anderen mitfahrenden Kinder blieben unverletzt.

