Polizeiinspektion Neubrandenburg / Verkehrsunfall mit Personen- ...

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der BAB20

BAB 20, AS Pasewalk Nord - Am 19.04.2018 gegen 12:50 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 20, zwischen den Anschlussstellen Pasewalk Nord und Straßburg in Fahrtrichtung Lübeck ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und Sachschaden. Die 69-jährige Fahrerin eines Pkw Dacia befuhr die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck im rechten Fahrstreifen. Aufgrund eines leeren Benzinkanisters, der auf der Fahrbahn lag, führte die Fahrerin ein Ausweichmanöver nach rechts durch, kam dabei von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Durch den Anstoß verletzten sich die Fahrerin und ihr mitfahrender Ehemann leicht. Zur weiteren Behandlung wurde das Ehepaar aus Sachsen ins Klinikum nach Pasewalk verbracht. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des nicht mehr fahrbereiten Pkw kam es lediglich zu leichten Verkehrsbehinderungen. Es entstand ein Gesamtschaden von 9.100 EUR.

