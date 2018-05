Polizeiinspektion Neubrandenburg / Vermisste Frau wird mit ...

Vermisste Frau wird mit schweren Verbrennungen aufgefunden

Burow - Am 20.05.2018 gegen 10:40 Uhr meldete sich ein Hinweisgeber aus 17089 Burow telefonisch bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, um seine 30-jährige Lebensgefährtin als vermisst zu melden. Nach Angaben des Hinweisgebers hatte seine Lebensgefährtin, die zu Besuch bei ihm war, gegen 08:45 Uhr das Haus verlassen und war seither nicht mehr erreichbar. Sofortige Suchmaßnahmen des Hinweisgebers in der näheren Umgebung verliefen ohne Ergebnis. Da eine hohe Eigengefährdung für die Frau bestand, verständigte der Mann die Polizei. Wenig später begab sich der Mann in Begleitung eines Angehörigen zur Polizeistation nach Altentreptow. Auf dem Weg dorthin sah er zufällig den von seiner Lebensgefährtin genutzten Pkw in einer Zufahrtstraße. Er begab sich dorthin und fand seine Lebensgefährtin vor Ort auf der Zufahrtstraße mit schwersten, lebensbedrohlichen Verbrennungen auf. Nach einer ersten medizinischen Versorgung durch Rettungskräfte und eine Notärztin wurde die 30-Jährige in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen, wo sie inzwischen aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstorben ist.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau ihre schweren Verbrennungen in suizidaler Absicht selbst beigefügt hat. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

