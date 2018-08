Polizeiinspektion Neubrandenburg / Versuchter Einbruch in eine ...

Versuchter Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Rottmanshagen

Rottmannshagen - In der Zeit vom 22.08.2018 20:00 Uhr bis 23.08.2018 14:00 Uhr kam es in 17153 Rottmannshagen zu einem versuchten Einbruch in eine Doppelhaushälfte.

Nach bisherigem Kenntnisstand versuchten unbekannte Täter auf der Rückseite der Doppelhaushälfte zwei Fenster im Erdgeschoss gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. An beiden Fenstern wurden mehrere Beschädigungen festgestellt. Die Täter gelangten nicht in das Innere des Hauses. Weiterhin brachen die Täter einen auf dem Grundstück befindlichen Schuppen gewaltsam auf. Aus dem Schuppen wurde jedoch nichts entwendet. Dem geschädigten Hauseigentümer entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100,-EUR.

Die andere Doppelhaushälfte suchten die Täter offensichtlich nicht auf. Dort konnten keine Einbruchsspuren festgestellt werden.

Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bitte um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 - 231 224.

