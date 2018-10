Polizeiinspektion Neubrandenburg / Zeugenaufruf nach Diebstahl ...

Zeugenaufruf nach Diebstahl von 10 Labradorwelpen in Quitzerow

Quitzerow - Am 17.10.2018 in der Zeit von 08:00-10:30 Uhr wurden von einem Grundstück in 17111 Quitzerow insgesamt 10 Labradorwelpen entwendet. Bislang unbekannte Täter haben sich widerrechtlich auf das umfriedete Gelände einer Familie begeben und die zehn Labradorwelpen - 5x blond, 2x braun,3x schwarz - im Alter von sieben Wochen entwendet. Der Wert der zehn Welpen wird auf ca. 6.500 Euro geschätzt. Das Muttertier wurde auf dem Grundstück zurück gelassen.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die ersten Ermittlungen zu dem Hundediebstahl wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib der Welpen geben können, richten diese bitte an die Polizei in Demmin unter 03998-254 224

