Polizeiinspektion Neubrandenburg / Zwei Einbrüche in ...

Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Neustrelitz - In der Nacht vom 03.03.2019 zum 04.03.2019 ist es im Raum Neustrelitz zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. In beiden Fällen haben sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und dann im Inneren sämtliches Mobiliar durchsucht und durchwühlt. Augenscheinlich waren die Täter auf der Suche nach Bargeld und Wertvollem.

Im ersten Fall wurde ein Einfamilienhaus im Wesenberger Weg in Neustrelitz angegriffen. Da sich die Eigentümer derzeit im Urlaub befinden, können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Im zweiten Fall sind die Täter in ein Einfamilienhaus in Godendorf bei Neustrelitz eingebrochen. Hier wurden ca. 100 Euro aus einer Spardose entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt zudem ca. 400 Euro.

In beiden Fällen waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Zeugen, die in der Nacht vom Sonntag zum Montag in Tatortnähe auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224.

