Polizeiinspektion Neubrandenburg / Zwei Verkehrsunfälle mit ...

Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Kindern

Neubrandenburg - In den Morgenstunden des heutigen 07.06.2018 ist es zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei welchen jeweils ein Kind verletzt wurde.

Um 06:55 Uhr ist es zu einem Unfall auf dem Friedrich-Engels-Ring, an der dortigen "Behelfsampel" am Bahnhof gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der 30-jährige Fahrzeugführer aus bisher unbekannter Ursache bei "Rot" über die Ampel gefahren. Ein 12-jähriger Junge wollte bei "Grün" die Straße vom Bahnhof aus in Richtung Innenstadt mit seinem Fahrrad überqueren. Da rechts neben dem unfallverursachenden Fahrzeug ein LKW stand, bemerkte der 30-Jährige das Kind zu spät und konnte so einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dadurch stürzte der 12-jährige Radfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde zur Behandlung in das Neubrandenburger Klinikum gebracht.

Um 08:20 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein fünfjähriges Mädchen verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 27-jährige Fahrzeugführerin aus Richtung Woldegker Straße kommend nach links in die Große Krauthöfer Straße. Auf Höhe des Latüchtes lief das fünfjährige Mädchen plötzlich auf die Straße und stieß mit ihrem Kopf gegen den linken Außenspiegel des Fahrzeugs der 27-Jährigen. Dabei musste das Mädchen bereits durch stehende Fahrzeuge laufen, welche an der Lichtzeichenanlage warteten, um auf die Woldegker Straße einbiegen zu können. Der Vater des Kindes war mit einem weiteren Kind im Kinderwagen vor Ort. Das verletzte fünfjährige Mädchen wurde zur ärztlichen Behandlung in das Neubrandenburger Klinikum gebracht.

