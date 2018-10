Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / ...

Nienburg-Betäubungsmittelkonsum auf Kinderspielplatz

Nienburg - (BER)Am Mittwochabend, 10.01.2018, gegen 21.00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Nienburger die Bundesstraße 215 in Richtung Gandesbergen. Kurz hinter dem Ortsausgang Haßbergen kreuzte ein Reh die Fahrbahn und der VW-Fahrer wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden Audi einer Frau aus Haßbergen. Sowohl der Fahrer des Golf wie auch die Fahrerin des Audi wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in der Helios-Klinik in Nienburg behandelt. Beide Pkw wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

