Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Alkoholfahrt

Alkoholfahrt

Bückeburg - (ma)

Mit genau einem Promille Atemalkoholgehalt in seinem Körper befuhr am Dienstag gg. 21.20 Uhr ein 53jähriger Fahrzeugführer aus Porta Westfalica mit einem Pkw Opel die Hans-Neschen-Straße in Bückeburg und geriet in eine Verkehrskontrolle.

Dem Portaner wurde die Weiterfahrt sofort untersagt und nach einem Alkoholtest auf der Bückeburger Polizeiwache die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens bekanntgegeben

OTS: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57922 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57922.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg Ulmenallee 9 31675 Bückeburg Matthias Auer Telefon: 05722/9593-154 E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg /