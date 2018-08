Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Angebliche ...

Angebliche Spendensammler unterwegs

Bad nenndorf - (He.) In den zurückliegenden Tagen wurde der Polizei mitgeteilt, dass angebliche DRK-Spendensammler im Bereich der Samtgemeinden Nenndorf und Rodenberg unterwegs seien. Die Spendensammler weisen sich nicht aus, geben an, die Spenden für das DRK zu sammeln. Die Spendensammler fragen zum Teil mit einem Tablett in der Hand die Persönlichen Daten ab. Damit ist der Dreistigkeit noch nicht genug, die Spendensammler erfragen die Bankdaten und tragen die IBAN in das Tablett ein. Die Polizei warnt vor Haustürgeschäften dieser Art, geben sie bitte nicht leichtfertig ihre persönlichen Daten heraus. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, Polizei Bad Nenndorf 05723/94610.

