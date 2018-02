Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Angetrunken mit PKW ...

Angetrunken mit PKW unterwegs

Stadthagen - Am Montagabend gegen 22.30 Uhr hat die Stadthäger Polizei einen Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert, der mit seinem Golf die Nordsehler Straße in Stadthagen befahren hatte. Während der Kontrolle ist den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 48 jährigen Stadthägers aufgefallen. Er mußte die Beamten daher zur Dienststelle begleiten, wo ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkohol-Testgerät durchgeführt wurde. Der Test führte zu einem Wert von 1,04 Promille. Damit bewegt sich der Mann noch gerade eben im Bereich einer Ordnungswidrigkeit und kommt mit eine Geldbuße von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot davon.

