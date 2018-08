Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Auf unbeschranktem ...

Auf unbeschranktem Bahnübergang mit Zug kollidiert

Nienburg - STOLZENAU / LANDESBERGEN (jah) - Am heutigen Tag kam es gegen 15:25 Uhr auf dem unbeschranktem Bahnübergang in Landesbergen Vor dem Bruche zu einem Verkehrsunfall. Ein 22jähriger Treckerfahrer aus Liebenau hatte seinen Ackerschlepper mit Anhänger, welcher mit Maishäcksel beladen war, über den Bahnübergang gesteuert. Dabei wurde das Gespann von dem Regionalexpress, der von Nienburg nach Minden unterwegs war, seitlich am Ackerschlepper getroffen. 22 Fahrgäste blieben bei dem Aufprall unverletzt, eine Fahrgästin musste mit Schock ebenso wie der Zugführer und der Treckerfahrer medizinisch versorgt werden. Der Grund für den Unfall ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt, die Ermittlungen dauern an. Die Bahnstrecke ist bis auf Weiteres, ebenso wie der Bahnübergang, gesperrt.

