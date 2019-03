Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Aufmerksamer Nachbar ...

Aufmerksamer Nachbar bemerkt Hilferufe einer älteren Nachbarin in Loccum

Rehburg-Loccum - Am Samstag, 16. März 2019 , 10.19h, wurden die Polizei Stolzenau, die Feuerwehr Loccum und ein Rettungswagen in die Hirschberger Straße in Loccum gerufen. Grund:Ein 63-jähriger Mann und Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte aus der Wohnung seiner 80-jährigen Nachbarin leise Hilferufe vernommen. Geistesgegenwärtig verständigte er die Rettungsdienste. Nachdem die Wohnungstür durch die Feuerwehr geöffnet wurde, konnte die Frau in hilfloser Lage in ihrer Wohnung liegend aufgefunden und ärztlich versorgt werden. Offenbar war die Dame am abend zuvor in ihrer Wohnung gestürzt und konnte nicht mehr selbständig aufstehen.

Zur weiteren Betreuung wurde sie in das Krankenhaus Stolzenau transportiert.

Anerkennung wurde am Ereignisort dem aufmerksamen Nachbarn für sein umsichtiges und schnelles Handeln ausgesprochen.

OTS: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57922 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57922.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Stolzenau Sandbrink 2 31592 Stolzenau Telefon: 05761/92060 E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg /