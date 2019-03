Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Bewaffneter ...

Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Nienburg - NIENBURG (BUC) - In den Samstag Abendstunden, 30.03.19, kam es zu einem Raubüberfall auf die Classic-Tankstelle in Linsburg. Drei maskierte, zum Teil bewaffnete Täter, erbeuteten Bargeld und flüchteten mit einem Pkw. Gegen 21:45 Uhr betraten drei maskierte Männer den Verkaufsraum. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten die Täter den Angestellten zur Herausgabe des Bargeldes auf. Anschließend flüchtete das Trio mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Alle Täter waren dunkel bekleidet und hatten ihre Gesichter vermummt. Eine nach der Tat unmittelbar eingeleitete Fahndung, unter Einbindung angrenzender Polizeidirektionen, führte nicht zum Ergreifen der Täter. Über die Höhe der Bargeldbeute können zum jetzigen Zeitpunkt keine genauen Angaben gemacht werden. Die Nienburger Polizei hofft auf Hinweise und bittet Zeugen, sich unter 05021/9778-0 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57922 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57922.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Einsatzkoordinator / Leitstelle Amalie-Thomas-Platz 1 31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9778-111 Fax2mail: +49 511 9695636008