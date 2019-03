Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Container-Aufbruch an ...

Container-Aufbruch an Autowerkstatt

Bückeburg - (PP) In der Nacht von Sonntag, dem 17.03. auf Montag, den 18.03.2019 drangen bislang unbekannte Täter an der Steinberger Straße 13 in Bückeburg in den verschlossenen Container einer Autowerkstatt ein und entwendeten daraus zwei Sätze hochwertiger Alufelgen. Mögliche Zeugen zu dem Einbruch werden gebeten, sich unter Telefon-Nr. 05722-95930 bei der Polizei in Bückeburg zu melden.

