Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Diebstahl

Diebstahl

Rinteln - (kri) In der Zeit von Mittwoch, den 15.08.2018, 22:30 Uhr bis Donnerstag, den 16.08.2018, 07:20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter im Wilhelm-Busch-Weg, Rinteln, unerlaubt Zugang in einen dortigen Gebäudekomplex und entwendeten dort Gegenstände sowie Bargeld. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.500,00 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

