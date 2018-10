Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Diebstahl aus ...

(jpp) Diebstahl aus Verkaufsraum/Zeugenaufruf

Rinteln - Am Samstag, 29.09.2018, in der Zeit zwischen 10:00 bis 14:00 Uhr, haben bisher unbekannte Täter die Vitrine eines Geschäftes in der Engen Straße geöffnet und diverse silberne Gegenstände entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

