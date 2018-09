Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Diebstahl eines ...

Diebstahl eines Portemonnaies mit einer größeren Menge Bargeld aus der Handtasche einer Extertalerin in einem Discount-Markt in Rinteln.

Rinteln - (me) Am Freitag, 28.09.2018, in der Zeit von ca. 09:50 bis 10:30 Uhr, entwenden bisher unbekannte Täter während des Einkaufens aus der offenen Handtasche einer Extertalerin das Portemonnaie mit ca. 4500 Euro Bargeld. Die Tasche stand vorne im einem Einkaufswagen eines Discount-Lebensmittelgeschäfts in der Bahnhofsallee in Rinteln.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

