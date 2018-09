Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Diebstahl von ...

Diebstahl von Gullydeckeln / Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Rinteln - (me) In der Zeit von Freitag, 28.09.2018 - ca. 19:00 Uhr bis Samstag, 29.09.2018 - 12:53 Uhr, wurden durch bisher unbekannte Täter in der Heisterbreite in Rinteln mehrere Gullydeckel am Straßenrand ausgehoben und teilweise hochkant wieder hereingestellt. Zwei der Gullydeckel konnten vor Ort nicht mehr aufgefunden und mussten durch den Bauhof ersetzt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

