Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Durchsuchungen der ...

Durchsuchungen der Polizei Bückeburg

Bückeburg - (ma)

Die Polizei Bückeburg hat heute Abend gegen 19.30 Uhr drei Durchsuchungsmaßnahem in Bückeburg und Ahnsen durchgeführt, weil gegen drei Beschuldigte der Anfangsverdacht bestand, Betäubungsmittel in nicht geringer Menge zu besitzen bzw. Handel damit zu betreiben.

Die Durchsuchungen fanden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bückeburg und nach Beschluss des Amtsgerichts Bückeburg statt.

Die Beamten beschlagnahmten bei den Durchsuchungen, die u.a. in einem Vereinsheim in der Bückeburger Innenstadt stattfand, eine geringe Menge Marihuana und Kokain in einer vermutlich nicht geringen Menge.

Zudem beschlagnahmten die Ermittler Gegenstände, die wahrscheinlich gegen das Waffengesetz verstoßen und Bargeld.

In dem Vereinsheim an der Langen Straße in Bückeburg stießen die Beamten auf einen albanischen Staatsbürger, der nach Überprüfung seiner Identität von der Region Hannover zur Abschiebung ausgeschrieben war. Der Mann wurde festgenommen und dem Gewahrsam der Polizei Bückeburg zugeführt.

"Bei den Durchsuchungen wurden diverse ermittlungsrelevante Gegenstände beschlagnahmt und Spuren gesichert, die einer intensiven Auswertung bedürfen und zeitnah der Staatsanwaltschaft Bückeburg vorgelegt werden", so der Pressesprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer.

