Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Einbruch in ...

Einbruch in Schule/Zeugenaufruf

Rinteln - (smu)

In der Zeit von Freitag, 02.11.2018, 16.30 Uhr bis Montag, 05.11.2018, 07.50 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Rinteln, Burgfeldsweide, in dem dortigen Gymnasium eine rückwärtige Tür, gelangten somit in das Innere und beschädigten verschiedene Einrichtungsgegenstände. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

