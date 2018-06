Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Einbruch in Blumengeschäft

Einbruch in Blumengeschäft

Obernkirchen/Vehlen - (ma)

Die Inhaberin des kleinen Blumengeschäftes an der Bückeburger Straße in Obernkirchen/Vehlen, musste am Donnerstag erneut feststellen, dass wiederholt in ihr Ladengeschäft direkt an der B 65 eingebrochen wurde.

Hierzu wurde mit einem Stein in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Scheibe an einer Tür zerstört, um anschließend den Kassenbereich zu durchwühlen.

Die Beute waren Kleinstbeträge von Münzgeld.

Der Sachschaden jedoch beläuft sich auf geschätzte 1.100 Euro.

