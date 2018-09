Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Einbruch in eine Garage

Einbruch in eine Garage

Auetal - (sb) Einbruch in eine Garage

In der Nacht vom 06.09. auf den 07.09 2018 wurde im Auetal/Wierser Landwehr ein Fenster zu einer Garage aufgebrochen. Aus der Garage wurden Stihl Ersatzteile und ein Radio entwendet. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf ca. 500 Euro. Zeugen die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes beobachtet haben werden gebeten sich mit der Polizei in Rehren unter 05752/1290 oder dem PK Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

