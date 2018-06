Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Einbruch in Fitness-Studio

Einbruch in Fitness-Studio

Bückeburg - (ma)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Bückeburger "Kreuzbreite" in ein Fitness-Studio und in ein angegliedertes Nebengebäude eingebrochen, wo ein Physiotherapiestudio ansässig ist.

Der oder die Täter verschafften sich durch Einschlagen der jeweiligen Scheiben mittels Steinen Zugang zu beiden Objekten und durchsuchten nahezu alle Räume.

Zum Teil wurden verschlossene Schränke bzw. Schubladen aufgebrochen und andere Gegenstände beschädigt.

Der bislang ermittelte Schaden wird auf 9.000 Euro geschätzt, wobei ein Großteil der Schadenssumme aus den Beschädigungen und Zerstörungen resultiert.

Die Beamten konnten Spuren finden, die noch ausgewertet werden müssen.

