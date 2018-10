Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Einbruch und ...

Einbruch und Fahrzeugdiebstahl

Bückeburg - (ma)

Am Montagmorgen stellten Angestellte einer Jugendeinrichtung auf der Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße in Bückeburg fest, dass in das Gebäude über die rückwärtige Terrassentür eingebrochen wurde.

Die Einbrecher suchten offensichtlich gezielt nach den Fahrzeugschlüsseln des auf dem Hof abgestellten gelben VW, Typ T5, Farbe gelb, ausgestattet mit einer SHG-Zulassung, den die Täter stahlen.

Das Fahrzeug wurde zuletzt am Freitag von der Einrichtung genutzt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/9593-0.

