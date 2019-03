Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Einbruchsversuch ...

Einbruchsversuch gescheitert

Rinteln - (swe). Am Dienstag Abend, gegen 22.04 Uhr, versuchte ein männlicher Täter mit einem Hebelwerkzeug in einen Getränkemarkt in Rinteln, Auf der Bünte, einzubrechen. Nach Alarmauslösung flüchtete der bislang unbekannte Beschuldigte. Die Tür konnte er nicht öffnen, da sie besonders gesichert war. Wer Hinweise auf die Person geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln.

