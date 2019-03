Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Einbrüche in ...

Einbrüche in Nienburger Kleingartenverein

Nienburg - NIENBURG (BUC) - Bisher unbekannte Einbrecher haben am Wochenende mehrere Gartenlauben des "Kleingärtnervereins Nienburg/Weser e.V." heimgesucht. In der Nacht zu Samstag (30.03.19) gelangten Unbekannte auf die Grundstücke in der Straße "Sorenkamp" und öffneten gewaltsam die Eingangstüren und Fenster von mehreren Gartenlauben und durchsuchten diese. Zu eventuellem Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. An allen Tatorten entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Zeugen, die im Kleingartenverein Auffälligkeiten festgestellt haben, werden gebeten, sich unter 05021/9778-0 mit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57922 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57922.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Einsatzkoordinator / Leitstelle Amalie-Thomas-Platz 1 31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9778-111 Fax2mail: +49 511 9695636008