Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Einbrüche in Obernkirchen

Einbrüche in Obernkirchen

Obernkirchen - (ma)

Entlang der Langen Straße und der Friedrich-Ebert-Straße in Obernkirchen wurden in der Nacht von vergangenen Montag auf Dienstag mehrere Einbruchsversuche und in zwei Fällen ein Eindringen in Geschäftsräume unternommen.

Der oder die Täter hebelten vorwiegend an Fenstern und Türen von mehreren Geschäftsgebäuden bzw. Büroräumen, wobei die Polizei an sechs Objekten Einbruchsversuche und an zwei Geschäften ausgeführte Einbrüche feststellen konnten.

Bei den Taten wurden nach den bisherigen Erkenntnissen keine Wertgegenstände gestohlen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

