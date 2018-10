Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Entzündeter Zeh führt ...

Entzündeter Zeh führt zu Verkehrsunfall

Bad Eilsen/Luhden - (ma)

Heute Morgen gegen 06.50 Uhr kam es auf Grund eines Auffahrunfalles zwischen zwei Pkw auf der Bundesstraße 83, unmittelbar an der Autobahnauffahrt Bad Eilsen, zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Verkehrsunfall geschah vor der dortigen Ampel, die für den 41jährigen Fahrer eines Pkw VW Rot zeigte, der in Richtung Hameln unterwegs war. Der nachfolgende 27jährige Fahrer des Pkw Mercedes fuhr in das Fahrzeugheck des stehenden VW, weil er seinen Bremsvorgang abbrechen musste, weil er einen stechenden und plötzlichen Schmerz in seinem entzündeten Zeh verspürte.

Die Polizei ermittelt nun in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg gegen den 27jährigen Auetaler wegen des Tatverdachts der Straßenverkehrsgefährdung, weil er wohlmöglich auf Grund seiner körperlichen Mängel nicht verkehrstüchtig war.

Der Unfallverursacher und der 41jährige VW-Fahrer wurden verletzt und wurden in das Klinikum verbracht. Zudem wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

OTS: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57922 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57922.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg Ulmenallee 9 31675 Bückeburg Matthias Auer Telefon: 05722/9593-154 E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg /

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -